Pole position dla Austriaków
Nico Gruber wygrał kwalifikacje ADAC TCR Germany na Hockenheimringu.
Aktualnie trzeci w klasyfikacji juniorów, 19-latek z Hyundai Team Engstler pokonał w Q2 Jana Seyfferta o 0,516 sekundy. Z drugiego rzędu rozpoczną pierwszy wyścig Felix Wimmer i Antti Buri. Ósmy w wynikach, Harald Proczyk sięgnął po pole position w wyścigu 2.
Albert Legutko ukończył Q1 na 12 miejscu, czwartym w stawce juniorów. Szymon Ładniak zajął 15 lokatę - piątą w Junior.
KWALIFIKACJE 1
1. René Kircher (D) Volkswagen Golf GTI TCR 1.48,357
2. Felix Wimmer (A) Cupra Leon Competición 1.48,751
3. Marcel Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR 1.49,140
4. Philipp Walsdorf (D) Opel Astra TCR 1.49,175
5. Harald Proczyk (A) Hyundai i30 N TCR 1.49,348
6. Jan Seyffert (D) Hyundai i30 N TCR 1.49,366
7. Nico Gruber (A) Hyundai i30 N TCR 1.49,403
8. Harri Salminen (FIN) Volkswagen Golf GTI TCR 1.49,456
9. Antti Buri (FIN) Hyundai i30 N TCR 1.49,553
10. Dominik Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR 1.49,568
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12. Albert Legutko (PL) Honda Civic Type-R TCR 1.50,176
15. Szymon Ładniak (PL) Volkswagen Golf GTI TCR 1.50,674
KWALIFIKACJE 2
1. Nico Gruber (A) Hyundai i30 N TCR 1.48,019
2. Jan Seyffert (D) Hyundai i30 N TCR 1.48,535
3. Felix Wimmer (A) Cupra Leon Competición 1.48,594
4. Antti Buri (FIN) Hyundai i30 N TCR 1.48,618
5. Philipp Walsdorf (D) Opel Astra TCR 1.48,828
6. René Kircher (D) Volkswagen Golf GTI TCR 1.48,978
7. Marcel Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR 1.49,531
8. Harald Proczyk (A) Hyundai i30 N TCR 1.49,595
9. Harri Salminen (FIN) Volkswagen Golf GTI TCR 1.50,018
10. Dominik Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR -
Fot. ADAC TCR Germany
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|Wyścigi , TCR Germany
|Autor
|Janusz Śmiłowski