W ostatni weekend Szymon Ładniak rozpoczął oficjalne testy serii ADAC TCR Germany, które odbywają się na torze Motorsport Arena Oschersleben. Polak przygotowuje się w Niemczech do sezonu, który wystartuje już 22 kwietnia w tym samym miejscu.

Młody kierowca zamierza poprawić wynik sprzed roku, kiedy zajął w całej serii 13. miejsce. Trzykrotnie stawał na podium na torze Nurburgring. W zawodach kończących sezon odniósł dwa zwycięstwa w kategorii juniorów.

- Moim zdaniem na najbliższe dni jest testowanie i sprawdzanie kolejnych rozwiązań, zaproponowanych przez inżynierów. Jeżeli chodzi o moje indywidualne założenia, to przede wszystkim chcę się coraz lepiej wdrażać w nowe opony. Nie przejechałem na nich jeszcze tylu kilometrów, ile bym chciał - wskazuje Szymon Ładniak.

W przypadku Ładniaka szanse na poprawę wyniku z ubiegłego roku znacznie wzrosły, ponieważ niedawno 19-latek otrzymał angaż w fabrycznym zespole Liqui Moly Team Engstler. Ładniak przyjął od niemieckiego teamu zaproszenie na testy odbywające się we Włoszech, w trakcie których radził sobie na tyle dobrze, że zespół jeszcze w ich trakcie ogłosił, że chce podpisać z nim kontrakt na sezon 2022. Członkostwo w fabrycznym teamie wiąże się z szeregiem korzyści - oprócz znacznego wsparcia finansowego zespół dba również o logistykę oraz o aspekty techniczne związane z samochodami swoich kierowców.

- Jazda w zespole fabrycznym to zdecydowanie wartość dodana. Taki team ma znacznie większe możliwości. Celem zespołu na ten sezon jest wygrana w kategorii juniorskiej, natomiast ja będę robił wszystko, aby sięgnąć po tytuł mistrzowski. Wiem, że w nadchodzącym sezonie będzie się ode mnie oczekiwało maksymalnej wydajności i pracy na rzecz rozwoju teamu. Chcę to zapewnić, przy okazji czerpiąc radość ze ścigania i pisząc kolejny rozdział mojej kariery - dodaje Ładniak.

Jak wskazuje nazwa - Touring Car Racing (TCR) to wyścigi aut turystycznych. Kierowcy serii TCR rywalizują w samochodach zbliżonych do swoich seryjnych odpowiedników. TCR Germany, w której ściga się Szymon Ładniak to prawdopodobnie najsilniejsza tego typu seria na świecie.

