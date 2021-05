Z ostatniego na dziesiąte

21-latek stanął na podium w klasie Junior, finiszując za Nico Gruberem i Philippem Regenspergerem. Szymon Ładniak zajął piąte miejsce wśrod juniorów.

Luca Engstler prowadził od startu do mety, odnosząc czwarte zwycięstwo w TCR Germany - pierwsze od 2018 roku. Dominik Fugel do końca walczył z bratem Marcelem o drugą lokatę. Posiadacz pole position, Martin Andersen spadł na P6. René Kircher odrabiał straty po karze drive through za falstart.

WYŚCIG 1 (21 okrążeń)

1. Luca Engstler (D) Hyundai i30 N TCR

2. Dominik Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR +2,927

3. Marcel Fugel (D) Honda Civic Type-R TCR +3,083

4. Eric Scalvini (I) Cupra Leon Competición +7,433

5. Nico Gruber (A) Hyundai i30 N TCR +7,714

6. Martin Andersen (DK) Hyundai i30 N TCR +15,237

7. Philipp Regensperger (D) Opel Astra TCR +18,613

8. Jonas Karklys (LT) Hyundai i30 N TCR +24,403

9. Patrick Sing (D) Hyundai i30 N TCR +31,675

10. Albert Legutko (PL) Honda Civic Type-R TCR +43,335 (3. Junior)

...

13. Szymon Ładniak (PL) Volkswagen Golf GTI TCR +1.02,579 (5. Junior)

Fot. facebook.com/legutkoracing