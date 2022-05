Zawodniczka Jenner Racing rozpoczęła GP Hiszpanii w ramach W Series 2022 z Pole Position i nie oddała prowadzenia do samej mety, pewnie kontrolując przebieg wyścigu i triumfując trzeci raz w tym sezonie. To piąte zwycięstwo Jamie Chadwick z rzędu, wliczając w to dwa ostatnie starty w ubiegłorocznym sezonie W Series.

Abbi Pulling z zespołu Racing X starała się naciskać w końcówce wyścigu, odpierając jednocześnie presję ze strony trzeciej Alice Powell, ale musiała zadowolić się drugim miejscem.

Losy wyścigu w dużej mierze rozstrzygnęły się na początkowym etapie, ponieważ wszystkie zawodniczki starały się nie zniszczyć zbyt szybko opon w upalnych temperaturach, jakie panują w okolicach Barcelony. To doprowadziło do wymiany najszybszych okrążeń wyścigu między czołową trójką, która stopniowo odjeżdżała od reszty stawki, utrzymując również bezpieczne odstępy między sobą.

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmowały: Emma Kimilainen, Beitske Visser, Marta Garcia, Belen Garcia, Nerea Marti, Fabienne Wohlwend oraz Sarah Moore.

W Series już wkrótce zawita na Silverstone jako seria towarzysząca F1. Czwarta runda cyklu, który nazywany jest "Formułą 1 dla kobiet", odbędzie się już w dniach 1-3 lipca.