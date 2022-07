Dominacja protegowanej Williamsa

Chadwick prowadziła od startu do mety wyścigu rozegranego w miniony weekend, przedłużając swoją passę zwycięstw w W Series do sześciu kolejnych, licząc od 2021 roku, kiedy to sięgnęła po tytuł.

Po krótkich opadach deszczu w połowie wyścigu, Chadwick poradziła sobie najlepiej wypracowując dużą przewagę, wspomożoną przez późną kolizję pomiędzy dwoma innymi zawodniczkami walczącymi o miejsca na podium.

Kimilainen przeszła od ataku do obrony, gdy Pulling mocno przycisnęła, zbliżając się do Finki na pół sekundy na dwóch ostatnich okrążeniach.

Po zaatakowaniu Kimilainen po wewnętrznej w zakręcie Copse na przedostatnim okrążeniu, Pulling uderzyła w tył bolidu rywalki w szykanie Vale, co spowodowało, że obie obróciły się.

Z minimalnymi uszkodzeniami, zarówno Pulling jak i Kimilainen powróciły do jazdy. Finka ostatecznie zajęła drugie miejsce, podczas gdy Pulling na ostatnim okrążeniu zdołała obronić się przed Fabienne Wohlwend i skompletowała czołową trójkę.

Dla Wohlwend, czwarte miejsce było najlepszym w tym sezonie.

→ Galeria zdjęć z zawodów

Alice Powell rozpoczęła wyścig w katastrofalnym stylu, ponieważ zgasiła silnik w swoim bolidzie na początku okrążenia formującego. Nie zdołała wrócić na trzecią pozycję przed pierwszą linią samochodu bezpieczeństwa, co skutkowało 10-sekundową karą stop & go.

Powell finiszowała jako czternasta co mocno nadszarpnęło jej szanse na tytuł w obliczu zwycięstwa Chadwick i Pulling na podium.

Beitske Visser zajęła piąte miejsce po tym, jak nie dała się wyprzedzić Jessice Hawkins, która zaliczyła imponujący start i wskoczyła na szóstą lokatę.

W końcówce wyścigu Abbi Eaton wygrała walkę z Belen Garcią o siódmą pozycję, a Nerea Marti i Sarah Moore skompletowały dziesiątkę.

WYNIKI