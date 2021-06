Teamy w W Series

Gosia Rdest utworzy Puma W Series Team z Martą Garcią, czwartą w sezonie 2019. Mistrzyni sprzed dwóch lat, Jamie Chadwick trafiła do Veloce Racing. Ecurie W i Scuderia W nie mają jeszcze partnera. W Series Academy przewidziano jako długoterminowy projekt.

Każdy zespół wybierał zawodniczki, przy czym mógł sięgnąć tylko po jedną z czołowej dziewiątki poprzednich mistrzostw. Będzie to przejściowy rok, ponieważ FIA wymaga zgłoszenia mistrzostw teamów na długo przed rozpoczęciem sezonu.

- Nie mogłam chyba lepiej trafić jeżeli chodzi o zespół - mówi Gosia Rdest. - Będę reprezentować legendarną markę, jaką jest PUMA, a na dodatek będę to robić z Martą Garcią. Nie dość, że jest ona bardzo szybka i utalentowana, to dodatkowo bardzo szybko złapałyśmy wspólny język w 2019 roku i miałam z nią najlepsze relacje z całej stawki. PUMA zrobiła bardzo wiele dla W Series. Kombinezony zaprojektowane specjalnie pod kobiece ciała zdają się być błahostką, ale to następny krok, mający na celu zachęcanie kolejnych pokoleń do rozpoczęcia swojej kariery właśnie w motorsporcie.

Pierwsza runda W Series towarzyszy BWT Grosser Preis der Steiermark. W piątek zaplanowano trening (13.10-13.40) i kwalifikacje (16.30-17.00). Wyścig na dystansie 30 min. + 1 okrążenie rusza w sobotę o godz. 16.30.

Puma W Series Team

3 Gosia Rdest (PL)

19 Marta García (E)

Bunker Racing

5 Fabienne Wohlwend (LH)

37 Sabre Cook (USA)

Ecurie W

7 Emma Kimiläinen (FIN)

44 Abbie Eaton (GB)

Sirin Racing

11 Vicky Piria (I)

85 Miki Koyama (J)

M. Forbes Motorsport

17 Ayla Ågren (N)

95 Beitske Visser (NL)

Racing X

21 Jessica Hawkins (GB)

27 Alice Powell (GB)

Scuderia W

22 Belén García (E)

26 Sarah Moore (GB)

W Series Academy

32 Nerea Martí (E)

51 Irina Sidorkowa (RUS)

Veloce Racing

55 Jamie Chadwick (GB)

97 Bruna Tomaselli (BR)

Fot. facebook.com/GosiaRdestOfficial