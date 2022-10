Beitske Visser odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie W Series w Singapurze, aby podtrzymać walkę o tytuł, podczas gdy Jamie Chadwick odpadła z rywalizacji.

Zawodniczka Sirin Racing objęła prowadzenie zaraz po starcie, wyprzedzając Martę Garcię startującą z Pole Position.

Alice Powell awansowała na drugie miejsce kosztem Garcii na piątym okrążeniu w zakręcie numer 18. Brytyjka zaczęła gonić Visser, wywierając presję na holenderską zawodniczkę.

Pomimo najlepszych prób Brytyjki, nie była ona w stanie złapać Visser i zajęła drugie miejsce, a Garcia uplasowała się na trzeciej pozycji.

Wyścig Jamie Chadwick zakończył się na 12. okrążeniu po tym, jak próbowała wyprzedzić Jessicę Hawkins znajdującą się na piątym miejscu. Chadwick zakończyła jazdę w barierach przy zakręcie siódmym.

Jej odpadnięcie z wyścigu oznaczało, że ​​walka o tytuł będzie kontynuowana w następnej rundzie na Circuit of the Americas, a Visser zmniejsza dystans do liderki. Alice Powell zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Koniec wyścigu Chadwick na 12. okrążeniu wywołał wyjazd samochodu bezpieczeństwa, rujnując szanse Brytyjki na zdobycie trzeciego z rzędu tytułu mistrzowskiego W Series w ten weekend.

Samochód bezpieczeństwa wjechał na zaledwie jedno okrążenie przed metą wyścigu i pomimo zbliżenia się do Beitske Visser, Alice Powell nie była w stanie jej wyprzedzić.

Wspomniana wcześniej Marta Garcia dotarła do mety jako trzecia. Czwarta była Belen Garcia, piąte miejsce zajęła Jessica Hawkins, a szósta lokata należała do Abbi Pulling.

Pełne wyniki wkrótce...