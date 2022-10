W Series bez pieniędzy

Szefostwo W Series ogłosiło, że trzy pozostałe wyścigi kampanii 2022 nie zostaną rozegrane. Stoją za tym trudności budżetowe. Są jednak przekonani, co do powrotu ich cyklu w sezonie 2023.

Już podczas weekendu wyścigowego w Singapurze pojawiły się wieści, że tegoroczna rywalizacja w W Series prawdopodobnie zakończy się przedwcześnie. Na problemy z pozyskaniem środków wpłynęło zerwanie porozumienia z amerykańskim inwestorem.

Od tego czasu wyznaczono tygodniowy termin na decyzję, czy ostatnie wyścigi towarzyszące Formule 1, w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, odbędą się zgodnie z planem. W poniedziałek poinformowano o ich odwołaniu.

W komunikacie W Series można przeczytać, że decyzja została „podjęta, aby skoncentrować się na długoterminowym procesie pozyskiwania funduszy, w celu zapewnienia długowieczności i dobrej kondycji finansowej W Series w 2023 roku”.

W zaistniałych okolicznościach, po rozegraniu siedmiu wyścigów, Jamie Chadwick sięgnęła po trzeci tytuł. Triumfowała w pięciu rundach. Kampanię zakończyła z przewagą 50 punktów nad Beitske Visser. Alice Powell skompletowała trójkę.

Dyrektor W Series - Catherine Bond Muir powiedziała dla Motorsport.com, że było znaczne zainteresowanie potencjalnych inwestorów, odkąd pojawiły się wiadomości o problemach finansowych cyklu, co daje jej pewność, że mistrzostwa powrócą w 2023 roku.

- Mieliśmy oferty od kilku osób, ale problem polega na tym, że zdobywanie funduszy nie dzieje się poprzez potrząsanie drzewkiem z pieniędzmi. Wszystkie procesy należy przeprowadzić z należytą starannością - przekazała Bond Muir.

- Wierzyliśmy, aż do ostatniego weekendu, że pojedziemy do Austin, ale musieliśmy to odwołać, ponieważ obowiązują nas terminy w kontekście różnych płatności, które muszą zostać dotrzymane - dodała. - Jednak idąc dalej, jesteśmy przekonani, że W Series odbędzie się w przyszłym roku.

Zapewniła, że dotychczasowe struktury serii powinny zostać zachowane i uczestniczki nie będą musiały same finansować swoich startów.

- Chcemy zachować DNA W Series i nadal pokrywać koszty udziału w zawodach. Zawsze mówiliśmy, że chcemy znaleźć najszybszych kierowców, a nie najbogatszych - podkreśliła.

Oczekuje się również, że nagrody pieniężne zostaną wypłacone zgodnie z planem pomimo skróconego sezonu. Chadwick ma otrzymać 500 000 dolarów, a milion dolarów zostanie rozdysponowany dla reszty stawki.