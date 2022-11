Za nami sesja kwalifikacyjna przed ośmiogodzinnym wyścigiem serii WEC w Bahrajnie. Już jutro o 12:00 czasu polskiego rozpocznie się finałowa runda sezonu 2022 w Długodystansowych Mistrzostwach Świata.

W piątkowych kwalifikacjach zespół Prema Orlen Team z numerem 9 reprezentował Louis Deletraz. Szwajcar w ciągu dziesięciominutowej sesji dla LMP2 oraz Hypercarów zdołał wykręcić czas na poziomie 1:51.110, dzięki czemu zespół Roberta Kubicy ustawi się jutro na starcie na dziesiątej pozycji w stawce LMP2.

Inter Europol Competition reprezentował z kolei Alex Brundle. Kierowca, który prezentował najlepsze tempo w trzech sesjach treningowych w załodze #34, zanotował rezultat na poziomie 1:51.661 i zajął dwunastą lokatę wśród prototypów LMP2.

Stawce LMP2 przewodzi Realteam by WRT z numerem 41. Stratę rzędu 0,137 sekundy do zdobywców Pole Position w tej klasie zanotował Will Stevens z JOTY #38. Trzecią lokatę wywalczył z kolei zespół United Autosports #22.

Wśród Hypercarów czas 1:46.800 dał Pole Position do ostatniego wyścigu tego sezonu Toyocie z numerem 8, walczącej o mistrzowski tytuł. Paul di Resta umieścił Peugeota 9X8 z numerem 93 na drugim miejscu, 0,810 sekundy za Brendonem Hartleyem.

Mike Conway zameldował się na trzeciej pozycji w Toyocie #7, 0,938 sekundy za zdobywcą Pole Position. Gustavo Menezes wywalczył czwarte pole dla drugiego zespołu Peugeota, a jedyny samochód Alpine wystartuje jutro z piątego miejsca.

Przez jutrzejszym finałem sezonu zespoły Alpine i Toyoty #8 mają dokładnie po 121 punktów w klasyfikacji generalnej.