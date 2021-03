37 zgłoszeń w Spa

Klasa Hypercar liczy pięć pozycji, ale start dwóch Glickenhausów 007 LMH stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy uda się w terminie homologować pojazdy.

Klasa LMP2 obejmuje 13 prototypów Oreca 07 oraz Ligiera ARC Bratislava. Polski zespół Inter Europol Competition awizuje trójkę Kuba Śmiechowski/Renger van der Zande/Alex Brundle. PR1/Mathiasen Motorsports zadebiutuje w WEC. W zgłoszeniu podano jednego kierowcę - Patricka Kelly'ego. G-Drive wystawi dwa Aurusy - dla Romana Rusinowa, Franco Colapinto i Roberto Merhiego oraz Johna Falba, Ruiego Andrade i Pietro Fittipaldiego.

Dzięki Corvette Racing, klasa GTE Pro urosła do pięciu samochodów. Kierowcami C8.R będą Antonio García i Oliver Gavin. 13 pojazdów trafiło do klasy GTE Am.