38 zgłoszeń w 6h Monzy

Klasę Hypercar poszerzy do pięciu drugi Glickenhaus 007 LMH. Amerykański zespół nie podał swoich kierowców.

W LMP2 (12 zgłoszeń) doszła Oreca Risi Competizione (Ryan Cullen/Oliver Jarvis/Felipe Nasr). Wracają nieobecni w Portimão, Renger van der Zande, Filipe Albuquerque i Loïc Duval. W Richard Mille Racing Team zabraknie Beitske Visser. Monza koliduje z rundą W Series.

Klasa GTE Pro obejmuje po dwa Ferrari i Porsche. GTE Am urosła do 17 pojazdów. Ferrari wystawią przygotowujące się do Le Mans, Inception Racing (Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat) i Rinaldi Racing (Pierre Ehret/Christian Hook/Jeroen Bleekemolen).

Kessel Racing ponownie zgłosił Ferrari w barwach Car Guy, w obsadzie Mikkel Jensen/David Fumanelli/Takeshi Kimura. Dodatkowe Ferrari zapowiedział AF Corse, podając w składzie Simona Manna i Christopha Ulricha. Obydwaj wraz z Siergiejem Sirotkinem, znajdują się na rezerwowej liście Le Mans.

Po opuszczeniu Portimão wraca Porsche Project 1, oznaczone numerem 46 (Dennis Olsen/Anders Burchardt/Axcil Jefferies).