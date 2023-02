Prowadzony przez Signatech zespół Alpine będzie w tym roku w WEC wystawiał dwa przebudowane prototypy Oreca 07-Gibson w klasie LMP2. Jest to sezon przejściowy dla tej ekipy przed powrotem do kategorii hipersamochodów w 2024 roku z autem LMDh.

Matthieu Vaxiviere i Andre Negrao, którzy w latach 2021-22 ścigali się dla zespołu w samochodzie LMP1 u boku Nicolasa Lapierre'a, zostali utrzymani w składzie.

Vaxiviere będzie współpracował z dwukrotnym mistrzem świata LMP2 Julienem Canalem i byłym kierowcą formacji Richarda Mille’a Charlesem Milesim w Alpine nr 36, podczas gdy Negrao dołączy do dwukrotnego triumfatora European Le Mans Series Memo Rojasa i Olliego Caldwella w siostrzanym aucie nr 35.

Milesi współpracował z Signatech w zeszłym sezonie w WEC, kiedy francuska firma obsługiwała zespół Richarda Mille'a, podczas gdy Caldwell jest członkiem Akademii Alpine, który również miał okazję wypróbować przerobioną Orecę 07 podczas testu debiutantów w Bahrajnie w ubiegłym roku.

Canal i Rojas są zupełnie nowi w tym projekcie.

Lapierre nie będzie się w tym roku ścigał się dla Alpine. Skupi się na swoich zobowiązaniach wobec Cool Racing, a także pomoże francuskiemu producentowi w rozwoju prototypu LMDh budowanego wspólnie z Orecą.

- Musieliśmy zestawić dwa spójne składy zawodników, jednocześnie biorąc pod uwagę specyficzne zasady LMP2, zwłaszcza srebrnego kierowcę w każdym samochodzie - powiedział szef zespołu Philippe Sinault.

- Jesteśmy dumni z naszego składu łączącego doświadczonych kierowców i tych z wielkim potencjałem. Wszyscy znają cechy i umiejętności Matthieu, Andre i Charlesa, podczas gdy doświadczenie Juliena mówi samo za siebie, podobnie jak wyniki Memo - dodał. - Jesteśmy również w pełni zaangażowani we wprowadzenie Olliego do świata wyścigów długodystansowych, tak jak zrobiliśmy to z Andre i wieloma innymi w przeszłości.

Alpine ogłosiło także, że Reshad de Gurus dołączy do składu jako kierowca rezerwowy.

Galeria zdjęć: Prezentacja zespołu Alpine na sezon WEC 2023

