Alpine pokazała auto LMP1

Pokazany dziś A480 LMP1, to Rebellion R-13 z silnikiem Gibsona, zbudowany przez Orecę i „przebrandowany” przez Alpine. Dwie francuskie marki chcą rozwijać konstrukcję w trakcie sezonu.

Prowadzeniem programu w WEC 2021 zajmie się Signatech. Za kierownicą A480 zmieniać się będą: Nicolas Lapierre, Andre Negrao oraz Matthieu Vaxiviere. Wybrano numer startowy 36 - z nim Alpine wygrała 24 godziny Le Mans w klasie LMP2 trzykrotnie w ostatnich pięciu latach. Barwy nawiązują do francuskiej flagi i A521 - samochodu Formuły 1, wystawianego przez Alpine.

- Jestem szczęśliwy i dumny, mogąc być z wami dzisiaj podczas prezentacji [samochodu] na World Endurance Championship - powiedział Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault. - Jesteśmy niezwykle dumni, pokazując Alpine A480, która stanie do walki w klasie Hypercar, najlepszej w długodystansowych wyścigach.

- Podjęcie tego wyzwania pokazuje, jak bardzo jesteśmy ambitni. Alpine wróciła do wyścigów długodystansowych w 2013 roku i wspinaliśmy się sezon po sezonie. Ostatnim razem wygraliśmy królewską kategorię w 1978 roku. Wyzwanie jest duże, by to powtórzyć, ale jestem przekonany, że A480 mu sprosta.

Pierwsza runda WEC 2021 odbędzie się 1 maja w belgijskim Spa.

Alpine A480 LMP1 1 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Detail Alpine A480 LMP1 2 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Detail Alpine A480 LMP1 3 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Detail Alpine A480 LMP1 4 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 5 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 6 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 7 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 8 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 9 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 10 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 11 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 12 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 13 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 14 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 15 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 16 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A480 LMP1 17 / 17 Autor zdjęcia: Alpine