W ostatnim czasie Audi znalazło się pod ostrzałem szefa WRT za rezygnację z projektu LMDh i brak przedstawienia jasnego planu działania dla swojego programu GT3, mimo potwierdzenia wejścia do Formuły 1 od 2026 roku w połączeniu z Sauberem.

Doprowadziło to do ucieczki czołowych kierowców fabrycznych, Rene Rasta, Nico Mullera, Driesa Vanthoora i Charlesa Weertsa, którzy z powodu braku możliwości opuścili WRT. Sam zespół również rozstał się z Audi i podjął współpracę z konkurencyjną marką BMW.

Ostatnie zmiany w Audi Sport objęły kierownictwo. Pracę stracił Julius Seebach, któremu brakowało wcześniejszego doświadczenia w sportach motorowych, zanim został mianowany szefem działu w 2020 roku. We wrześniu tego roku Seebach objął inne stanowisko w Audi.

Vincent Vosse z WRT skrytykował go za negatywny wpływ na programy sportów motorowych niemieckiego producenta.

- Cały wizerunek, który został zbudowany przez [byłego szefa Audi Sport] Wolfganga Ulricha oraz Dietera Gassa został zniszczony. Jestem bardzo smutny z tego powodu, ponieważ Audi było jednym z producentów, którzy dobrze radzili sobie w sporcie motorowym. Wiele osób było dumnych z pracy w Audi. Byłem zaskoczony, że ktoś, kto nie ma nic wspólnego ze sportem, prowadzi jedną z największych marek - powiedział Vosse w rozmowie z Motorsport-Total.com.

Współpraca WRT z Audi sięga 2010 roku. Razem odnieśli ogromny sukces na arenie wyścigów GT, wygrywając najważniejsze zawody wytrzymałościowe, jak 24 godziny Spa i Nurburgring, 12 godzin Bathurst, a także wiele tytułów w GT World Challenge Europe.

Choć nigdy nie zostało to oficjalnie ogłoszone, WRT miało być zespołem wybranym przez Audi do swojego programu LMDh w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA od 2023 roku.

Ale kiedy projekt został wstrzymany na początku roku, a później ostatecznie zamknięty, WRT zostało zmuszone do zakończenia 13-letniej współpracy z niemiecką marką i nawiązania nowych relacji z BMW.

Vosse wyjaśnił, że Audi nie przedstawiło WRT żadnego powodu, aby kontynuować współpracę w 2023 roku i uważa, że ​​poprzednicy Seebacha, Gass i Ulrich, poradziliby sobie z tą sytuacją inaczej.

- W przypadku Audi miałem realizować program hipersamochodów i kontynuować program GT. Potem postanowili pójść w innym kierunku, na co naprawdę nie mogę narzekać. W końcu to decyzja producenta na coś całkiem dużego, czyli F1. Z drugiej strony Audi tak naprawdę nie zaoferowało mi niczego, co byłoby dobre dla mojej firmy - przyznał szef WRT.

Vosse uważa jednak, że istnieją powody do optymizmu co do programów wyścigowych Audi po mianowaniu Rolfa Michla na nowego szefa działu sportowego.

Michl ma doświadczenie w pracy w Audi Sport, a także w dziale motoryzacyjnym Abt i jest wysoko oceniany przez swoich kolegów wraz z Chrisem Reinke, który nadal kieruje działem wyścigów klientów.

- Ostatnie dwa lata były bardzo trudne, ale teraz widać światełko w tunelu. Znam Rolfa i jestem pewien, że byłby dobrą osobą do współpracy. Kiedy Rolf Michl zaczął kierować firmą, wszystko zaczęło wyglądać inaczej, ale prawdopodobnie było już za późno - stwierdził Vincent Vosse.