Były kierowca F1 w składzie Lamborghini

Były reprezentant Toro Rosso/AlphaTauri i Red Bull Racing został kierowcą fabrycznym Lamborghini Squadra Corse. Jeszcze w tym roku przystąpi do testów nowego Lamborghini LMDh opracowanego wspólnie z Ligier Automotive.

Urodzony w Rosji kierowca, startujący na włoskiej licencji wyścigowej, staje się czwartym po Mirko Bortolottim, Andrei Caldarellim i Romainie Grosjeanie kierowcą wskazanym przez producenta do programu LMDh prowadzonego przez zespół Iron Lynx.

Podpisanie umowy przez Kwiata jest następstwem dołączenia 28-latka do zespołu Prema, który rywalizuje w LMP2 w mistrzostwach świata.

Prema, której większościowym właścicielem jest firma macierzysta Iron Lynx, DC Racing Solutions, została ogłoszona partnerem technicznym programu rozwojowego i wyścigowego Lamborghini LMDh.

Kampania w WEC w 2023 roku u boku Bortolottiego i Doriane Pin jest pierwszym sezonem Kwiata w tego typu serii.

Szef Lamborghini Squadra Corse Giorgio Sanna powiedział: - Jesteśmy bardzo podekscytowani, witając Daniiła w Lamborghini i wierzymy, że będzie on silnym atutem dla naszego projektu LMDh w ciągu 2023 roku.

- Główną rolą Daniiła jest ścisła współpraca z naszymi inżynierami i mechanikami przy rozwijaniu prototypu, który zadebiutuje w przyszłym roku, a biorąc pod uwagę jego ogromne doświadczenie w innych kategoriach wyścigowych, nie mam wątpliwości, że odegra on kluczową rolę, gdy wkroczymy do akcji w 2024 roku - dodał.

Kwiat określił dołączenie do składu włoskiej stajni jako „wielki zaszczyt”.

- Lamborghini to bardzo znana włoska marka z wspaniałą historią w świecie motoryzacji, a że dorastałem we Włoszech, jest to dla mnie dodatkowy powód do dumy - powiedział.

Pojazd LMDh, który będzie napędzany przez nowe bi-turbo V8 opracowane we własnym zakresie przez Lamborghini, ma pojawić się na torze latem.

Lamborghini i Iron Lynx będą wystawiali po jednym samochodzie w WEC i w IMSA 2024, choć jeśli chodzi o amerykańską serię, raczej nie będą gotowi na styczniową, pierwszą rundę.

Iron Lynx podał, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o tym, jak rozdzielić kierowców na obydwa, równoległe programy.

