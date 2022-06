Cadillac wraca do Le Mans

Nowy Cadillac, który od przyszłego roku będzie ścigał się zarówno w FIA World Endurance Championship, jak i IMSA WeatherTech SportsCar Championship, zachowuje rodzinne podobieństwo do obecnego DPi-V.R, który jest wystawiany w IMSA od 2017 roku.

Producent należący do General Motors skorzystał ze swobody w regulaminie LMDh, aby wprowadzić to, co nazwał „kluczowymi cechami marki”, które „łączą samochód z przyszłością Cadillaca” w tym, co określa jako prototyp Caddy trzeciej generacji po Northstar LMP z lat 2000-02 i DPi-V.R.

Chris Mikalauskas, główny projektant kreatywny w Cadillacu, powiedział: - Hypercar Project GTP jest wyjątkowym połączeniem formy oraz funkcji i prezentuje przyszłą estetykę Cadillaca.

Rory Harvey, wiceprezes Cadillaca, dodał, że wyścigi w WEC i IMSA dadzą marce „możliwość zademonstrowania swoich możliwości, kunsztu i technologii”.

Zdjęcia zostały mocno przerobione i rozumie się, że pokazany samochód jest daleki od gotowego egzemplarza.

Hypercar Project GTP, z którym powrócą do rywalizacji w 24-godzinnym wyścigu Le Mans po raz pierwszy od 2002 roku, został opracowany na bazie Dallary, prototypu LMP2 przyszłej generacji, we współpracy z Cadillac Racing i Cadillac Design.

Cadillac ogłosił, że auto będzie napędzane całkowicie nowym 5,5-litrowym V8, który będzie połączony ze specjalnym systemem hybrydowym obowiązującym w LMDh. Nie podano natomiast, czy będzie to jednostka z turbodoładowaniem czy silnik wolnossący.

Testy ruszą latem. Homologacja samochodu nastąpi przed jego planowanym debiutem w styczniu przyszłego roku podczas Rolex 24 at Daytona, rundy otwierającej sezon IMSA 2023.

W komunikacie nie wspomniano o tym, jak będą prowadzone programy w WEC i IMSA.

Chip Ganassi Racing i Action Express Racing zostały potwierdzone jako zespoły partnerskie w projekcie LMDh w sierpniu ubiegłego roku, ale nie wyjaśniono, jak ich zasoby zostaną podzielone między dwie serie.

Powszechnie oczekuje się, że Ganassi będzie prowadzić program WEC oraz w IMSA.

Action Express natomiast wyraził chęć ścigania się w Le Mans.