Po raz pierwszy od 2019 roku najlepsi kierowcy z mistrzostw świata w wyścigach długodystansowych rywalizowali w Japonii. Tor Fuji Speedway po raz kolejny okazał się bardzo szczęśliwy dla reprezentantów zespołu Toyota Gazoo Racing, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce. To już ósme zwycięstwo samochodu Toyoty w dziewięciu startach w WEC na japońskim obiekcie.

Jako pierwsze linię mety przekroczyło auto z numerem 8, za którego kierownicą w tym sezonie zmieniają się Sebastien Buemi, Brendon Hartley i Ryo Hirakawa. Zwycięzcy 24-godzinnego wyścigu w Le Mans zapisali sobie już drugi triumf w tym sezonie i w klasyfikacji generalnej kierowców zajmują ex aequo pierwsze miejsce z zawodnikami Alpine.

- To szczególne uczucie wygrać po raz kolejny na domowym dla twojego zespołu torze - powiedział Buemi. - Przez cały weekend nie mieliśmy żadnych problemów, nie popełniliśmy żadnych błędów, pit stopy przebiegały błyskawicznie i wszystko odbyło się zgodnie z planem. Przed ostatnim wyścigiem sezonu mamy duże szanse na tytuł. Zrobimy wszystko, by zakończyć sezon zwycięstwem.

Na drugiej lokacie wyścig na torze Fuji Speedway ukończyli Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez w Toyocie GR010 Hybrid z numerem 7. Tym samym Toyota Gazoo Racing zdobyła maksymalną liczbę punktów i przed finałową rundą sezonu jest liderem klasyfikacji zespołowej z przewagą 26 punktów nad Alpine.

- Rywalizacja w klasie Hypercar jest bardzo zacięta, ale nasz weekend był bezproblemowy - przekazał Kobayashi, który rolę kierowcy wyścigowego dzieli z funkcją szefa zespołu. - Zrobiliśmy to, co do nas należało, a teraz skupiamy się już na ostatnim wyścigu sezonu. Nasz cel jest jasny: zdobyć tytuły mistrzowskie w obu klasyfikacjach.

Gratulacje zespołowy złożył Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation i założyciel zespołu. - Dziękuję wszystkim członkom zespołu za tak świetne wyniki, a kibicom za stworzenie tak wyjątkowej atmosfery na torze Fuji Speedway dla GR010 Hybrid, które po raz pierwszy ścigały się w Japonii.

W kalendarzu WEC jest jeszcze tylko jedna runda. Finał sezonu zaplanowano na 12 listopada w Bahrajnie. Ostatni wyścig w 2022 roku odbędzie się na dystansie 8 godzin.

