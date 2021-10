Dwie szanse dla Inter Europol Competition

W pozostałych do zakończenia sezonu dwóch wyścigach są do zdobycia jeszcze 63 punkty. Zespół jest zatem w doskonałej sytuacji w walce o jeszcze wyższe miejsce w swoim debiutanckim sezonie w World Endurance Championship.

6 Hours of Bahrain odbędzie się w sobotę 30 października, a 8 Hours of Bahrain w sobotę 6 listopada.

Czytaj również: Podwójne wyzwanie w Bahrajnie

Załogę #34 Inter Europol Competition (Oreca 07) tworzą Alex Brundle, Jakub Śmiechowski i Renger van der Zande.

- Bardzo się cieszę z powrotu do ścigania - powiedział Alex Brundle. - Bahrajn to wspanialy tor dla samochodów naszej serii, a przed nami dużo ścigania, bo czeka nas nie jeden, lecz dwa wyścigi w dwa kolejne weekendy. Musimy być mocno skoncentrowani od pierwszej sesji treningowej. Jestem optymistą. Wierzę, że nasz samochód będzie dobrze przygotowany i będziemy w stanie walczyć o wysoką pozycję w mistrzostwach. Naszym celem będzie czysta równa jazda, ale będziemy także cisnąć, bo chcemy sięgać coraz wyżej.“

- Nigdy do tej pory nie ścigałem się w Bahrajnie, ale próbowałem swoich sił w symulatorze - przekazał Kuba Śmiechowski. - Wydaje mi się, że charakterystyka toru jest płynna, podoba mi się. Z pewnością czeka nas trudny weekend, między innymi ze względu na upał. Pomimo to nie mogę już doczekać się wyścigów. Chcielibyśmy przynajmniej raz w tym roku stanąć na podium. Mam nadzieję, że to się uda w Bahrajnie. Gdyby tak się stało, byłbym naprawdę szczęśliwy.”

- To nowy tor dla naszego zespołu. Tor jest położony na pustyni. To oznacza, że na nawierzchni będzie dużo piasku. Możemy się spodziewać niskiej przyczepności. To nie będzie nam sprzyjać - dodał Renger van der Zande. - Do tej pory lepiej nam szło na torach o wysokiej przyczepności, na przykład w Le Mans czy Portimao. Nie bardzo wiemy na razie, czego się spodziewać, ale z pewnością mamy bardzo dobry zespół i chcemy to maksymalnie wykorzystać. Po pierwszych treningach będziemy wiedzieli nieco więcej, czy idziemy we właściwym kierunku. Czeka nas dużo pracy. Przed nami dwie szanse. Naszym celem jest miejsce na podium w tym roku.

Czytaj również: Kubica w dziesiątce

Polecane video: