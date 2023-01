Prace rozwojowe przy Ferrari 499P trwają nieprzerwanie. Zespół z Maranello gościł w Sebring, gdzie testował nowy pojazd, z którym stanie do walki w Długodystansowych Mistrzostwach Świata 2023, wracając do najwyższej klasy po wieloletniej nieobecności.

Testy w tym tygodniu trwały dwa dni, podczas których wszyscy kierowcy obu załóg zmieniali się za kierownicą hipersamochodu, kontynuując przygotowania własne i auta, które za niecałe dwa miesiące zadebiutuje w WEC podczas 1000 Miles of Sebring. W akcji byli James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina i Antonio Fuoco.

Podczas sesji Ferrari było w stanie sprawdzić kilka rozwiązań wdrożonych z zamiarem poprawy niezawodności prototypu, również biorąc pod uwagę nierówną nawierzchnię, która zawsze charakteryzowała tor znajdujący się na Florydzie.

Testy te pozwoliły zespołowi kierowanemu przez Antonello Colettę zebrać cenne informacje na temat reakcji zawieszenia, ale także podwozia, na naprężenia generowane przez wyboistą nawierzchnię amerykańskiego obiektu.

Alessandro Pier Guidi, aktualny mistrz świata WEC w stawce GTE Pro, mówiąc o wycieczce do Stanów Zjednoczonych, wskazał: - Test na Sebring był dla nas bardzo ważny, ponieważ mogliśmy przetestować 499P na torze, na którym zadebiutuje. Obiekt jest bardzo wymagający dla elementów samochodu pod względem mechanicznym. W każdym razie świetnie bawiłem się za kierownicą.

- Opinia z tych dwóch dni jest pozytywna, zdobyliśmy doświadczenie, które będzie ważne w kontekście 1000 Miles of Sebring, a przede wszystkim mieliśmy możliwość dokładnego odniesienia się do czasów naszych rywali - dodał. - Mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby dalej się rozwijać się, ale wiemy, w jakim kierunku to zrobić.

Video: Testy Ferrari 499P w Sebring