Ferrari wraca do wyścigów długodystansowych w najwyższej klasie jako zespół fabryczny, po 50 latach nieobecności. Ich prototyp LMH, Ferrari 499P, który wystawią w Długodystansowych Mistrzostwach Świata od sezonu 2023, zaliczył pierwsze jazdy w lipcu, a do dziś przebił już barierę 12 tysięcy kilometrów testowych.

Nazewnictwo 499P jest zgodne z tradycją nazewnictwa sięgającą najwcześniejszych Ferrari: 499 to pojemność w centymetrach sześciennych jednego cylindra trzylitrowego silnika V6 z podwójnym turbodoładowaniem, podczas gdy „P” oznacza prototyp.

Silnik V6 LMH ma taką samą 120-stopniową architekturę, jak silnik w nowym 296 GT3 wprowadzonym na rynek w lipcu, ale jest całkowicie nowym projektem.

- Jest to ta sama architektura, co 296, ale ​​struktura musi być zupełnie inna. Wybór V6 był zdecydowanie właściwą ścieżką, biorąc pod uwagę kierunek, w jakim rozwija się nasza gama samochodów drogowych. Silnik V6 jest mały, lekki i bardzo kompaktowy. Daje to przewagę pod względem opakowania, rozkładu masy i środka ciężkości - opowiadał Ferdinando Cannizzo, szef ds. projektowania i rozwoju w dziale wyścigów Ferrari Attivita Sportive GT.

Klasa Hypercar została wprowadzona do serii Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA w 2021 roku, zastępując klasę LMP1 w roli głównej kategorii cyklu. Kierowcy w FIA WEC ścigają się po najbardziej kultowych torach świata.

Najsłynniejszym wyścigiem tych zmagań jest oczywiście legendarny 24-godzinny wyścig Le Mans. Symboliczne było zresztą przedstawienie światu pierwszego zdjęcia związanego z nowym prototypem Ferrari, 10 sierpnia 2022 roku, dokładnie minutę po godzinie 16:00. Miało to miejsce dokładnie 49 lat po tym, jak ostatnia prototypowa konstrukcja Ferrari przekroczyła linię mety wyścigu Le Mans.

- Samochód jest bardzo skomplikowany, ponieważ wybraliśmy przepisy LMH, podczas gdy przepisy LMDh wymagają nieco prostszej konstrukcji. Ten wybór niesie ze sobą pewne komplikacje do rozwiązania. Dlatego im więcej jeździmy, tym lepiej - mówił na początku października Antonello Coletta, szef wyścigowego oddziału Ferrari.

