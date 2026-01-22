Ferrari wybrało. O Kubicy cisza
Phil Hanson został fabrycznym kierowcą stajni z Maranello.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson
Autor zdjęcia: James Moy Photography via Getty Images
Do rozpoczęcia sezonu 2026 Długodystansowych Mistrzostw Świata pozostały już tylko dwa miesiące. Dokładnie 22 marca rozpocznie się prolog na Losail International Circuit, poprzedzający wyścig Qatar 1812 km.
W środę Ferrari ogłosiło podpisanie wieloletniego kontraktu z Philem Hansonem, na mocy którego Brytyjczyk pozostanie w #83 AF Corse u boku Ye Yifei oraz zostanie fabrycznym kierowcą.
- Jestem bardzo dumny, że dołączam do Ferrari jako oficjalny kierowca fabryczny oraz że mogę kontynuować swoją drogę w FIA WEC - powiedział Hanson.
- Podziwiałem Ferrari od dziecka, ale dopiero pracując u boku Ferrari w 2025 roku, zrozumiałem, jak bezwzględna jest determinacja zespołu w dążeniu do zwycięstwa. To dla mnie zaszczyt móc pracować dalej na sukcesie osiągniętym w poprzednim sezonie, a przede wszystkim stać się częścią rodziny Wierzgającego Konia.
Phil Hanson, Ferrari
Autor zdjęcia: Ferrari
- Po udanym sezonie z zespołem AF Corse, w którym nie tylko wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans w Ferrari 499P z numerem 83, ale także przez cały sezon imponował regularnością i znakomitą formą, kończąc mistrzostwa świata kierowców na drugim miejscu wraz ze swoimi partnerami z załogi, Phil zyskał pełne zaufanie Ferrari - dodał Antonello Coletta, szef programu endurance and Corse clienti.
- Dlatego z radością witamy go w naszej rodzinie jako część grona kierowców fabrycznych, przekonani, że droga, którą właśnie rozpoczynamy, będzie równie udana jak sezon 2025.
Trzeci kierowca satelickiej ekipy pozostaje jedyną nieodsłoniętą kartą. W stawce Hypercar pozostały jeszcze w prawdzie dwa wolne miejsca w Alpine Endurance Team, jednak spodziewane jest ogłoszenie Julesa Gounona i Charlesa Milesiego.
Tym samym Robertowi Kubicy nie pozostanie żaden wybór, jeżeli chce pozostać w World Endurance Championship, o ile oczywiście fotel w AF Corse jest jeszcze dostępny. Żadne plotki z Włoch nie wskazują, do kogo mógłby on trafić.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica
Autor zdjęcia: Andreas Beil
W tym momencie Polak nie ma już prawie żadnych alternatyw. W stawce IMSA SportsCar Championship nie znajdzie się dla niego miejsce, a ponad połowa kierowców LMP2 w Europejskiej Serii Le Mans została ogłoszona.
