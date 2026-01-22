Do rozpoczęcia sezonu 2026 Długodystansowych Mistrzostw Świata pozostały już tylko dwa miesiące. Dokładnie 22 marca rozpocznie się prolog na Losail International Circuit, poprzedzający wyścig Qatar 1812 km.

W środę Ferrari ogłosiło podpisanie wieloletniego kontraktu z Philem Hansonem, na mocy którego Brytyjczyk pozostanie w #83 AF Corse u boku Ye Yifei oraz zostanie fabrycznym kierowcą.

- Jestem bardzo dumny, że dołączam do Ferrari jako oficjalny kierowca fabryczny oraz że mogę kontynuować swoją drogę w FIA WEC - powiedział Hanson.

- Podziwiałem Ferrari od dziecka, ale dopiero pracując u boku Ferrari w 2025 roku, zrozumiałem, jak bezwzględna jest determinacja zespołu w dążeniu do zwycięstwa. To dla mnie zaszczyt móc pracować dalej na sukcesie osiągniętym w poprzednim sezonie, a przede wszystkim stać się częścią rodziny Wierzgającego Konia.

Phil Hanson, Ferrari Autor zdjęcia: Ferrari

- Po udanym sezonie z zespołem AF Corse, w którym nie tylko wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans w Ferrari 499P z numerem 83, ale także przez cały sezon imponował regularnością i znakomitą formą, kończąc mistrzostwa świata kierowców na drugim miejscu wraz ze swoimi partnerami z załogi, Phil zyskał pełne zaufanie Ferrari - dodał Antonello Coletta, szef programu endurance and Corse clienti.

- Dlatego z radością witamy go w naszej rodzinie jako część grona kierowców fabrycznych, przekonani, że droga, którą właśnie rozpoczynamy, będzie równie udana jak sezon 2025.

Trzeci kierowca satelickiej ekipy pozostaje jedyną nieodsłoniętą kartą. W stawce Hypercar pozostały jeszcze w prawdzie dwa wolne miejsca w Alpine Endurance Team, jednak spodziewane jest ogłoszenie Julesa Gounona i Charlesa Milesiego.

Tym samym Robertowi Kubicy nie pozostanie żaden wybór, jeżeli chce pozostać w World Endurance Championship, o ile oczywiście fotel w AF Corse jest jeszcze dostępny. Żadne plotki z Włoch nie wskazują, do kogo mógłby on trafić.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica Autor zdjęcia: Andreas Beil

W tym momencie Polak nie ma już prawie żadnych alternatyw. W stawce IMSA SportsCar Championship nie znajdzie się dla niego miejsce, a ponad połowa kierowców LMP2 w Europejskiej Serii Le Mans została ogłoszona.