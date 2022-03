Młoda Niemka stwierdziła, że część zespołów zatrudnia kobiety-kierowców tylko po to, aby spełnić wymóg pokazania światu, że promują kobiece talenty, jednocześnie nie doprowadzając ich do wysokiego poziomu. Floersch nie raz wspominała o swoim sceptyzmie wobec wprowadzenia kobiet do Akademii Kierowców Ferrari. 21-latka uważa, że jeszcze długa droga, zanim sporty motorowe zostaną uznane w pełni za męskie i żeńskie.

- Zespoły ozdabiają się kobietami-kierowcami, które nie mają prawie żadnych realnych możliwości na większe starty. Są one wykorzystywane do obecnych trendów, takich jak promocja kobiecej siły i równości - stwierdziła młoda zawodniczka w wywiadzie dla Munchner Merkur.

- W rzeczywistości jest to tylko tania kalkulacja. Prawdziwa promocja na równych prawach w większości wypadków nie istnieje.

Floersch otrzymała nagrodę Laureus World Comeback of the Year w 2020 roku, po tym, jak wróciła do wyścigów po makabrycznym wypadku podczas Grand Prix Makau 2018, w którym doznała złamania kręgosłupa, co wymagało 10-godzinnej operacji. Relacje z jej wypadku był wówczas szeroko rozpowszechniane. Zawodniczka podczas powrotu do wyścigów zyskała nowych sponsorów, ale przyznała, że "nikt nadal nie stoi po jej stronie".

- Sporty motorowe bardzo szybko się rozwijają. Wypadek dał mi zasięg, ale pod względem sportowym nie był to krok naprzód.

Niemka przyznała, że chciałaby wrócić do rywalizacji w samochodach jednomiejscowych. Zawodniczka wierzy, że starty w WEC pomogą jej w powrocie.

- Mam 21-lat i chcę dalej dążyć do swoich celów. Przy dużym budżecie wszystko działoby się sprawnie i szybko, przy małym trzeba robić to powoli. Walczę o swoje i mocno wierzę, że czeka mnie wspaniała przyszłość. Pewnego dnia mi się to uda, a inwestycja się opłaci - podsumowała Floersch.