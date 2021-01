Glickenhaus współpracuje z Sauberem

Firma Podium Advanced Technologies buduje pierwszy prototyp w Pont-Saint-Martin, w Piemoncie. W ubiegłym roku w tunelu aerodynamicznym w Hinwil przebadano 60-procentowy model samochodu, a przed homologacją zaplanowano badania w skali 1:1.

3,5-litrowy silnik V8 biturbo przygotowuje Pipo Moteurs - tuner Hyundaia w WRC. W układzie transmisyjnym zastosowano skrzynię biegów Xtrac. Oponiarskim partnerem programu został Michelin.

Ekipę Jima Glickenhausa w WEC wesprze Joest Racing - 15-krotny zwycięzca Le Mans z Porsche i Audi, ostatnio prowadzący program Mazdy w WeatherTech SportsCar Championship.

Amerykański zespół mający siedzibę w Sleepy Hollow, w stanie Nowy Jork, opuści pierwszą rundę WEC, 1000 mil Sebring. Od 6 godzin Spa-Francorchamps (1 maja) wystawiane będą dwa SCG 007.

- Jednym z powodów, dla których nie jedziemy do Sebring jest to, że uważamy, iż WEC odwoła wyścig - mówi Jim Glickenhaus. - Ale to tylko moja opinia i nie wiem, co się stanie.