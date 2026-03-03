Przejdź do głównej treści
WEC

Inauguracja z udziałem Kubicy przełożona

Organizatorzy Długodystansowych Mistrzostw Świata podjęli decyzję o zmianie harmonogramu w związku z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie.

Maciej Klaja
Opublikowano:
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Autor zdjęcia: Shameem Fahath

W trosce o bezpieczeństwo uczestników i kibiców, przedsezonowy prolog oraz 10-godzinny wyścig Qatar 1812 km nie odbędą się w pierwotnie zaplanowanym na koniec marca terminie. 

Chociaż Katar nie bierze aktywnego udziału w wojnie pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem, potencjalne ryzyko narażenia zdrowia lub życia cywilów wymusiło na organizatorach podjęcie natychmiastowych działań.

22 i 23 marca miał odbyć się prolog, a następnie w dniach 26-28 pierwsza runda sezonu 2026. Na ten moment zawody nie zostały anulowane, a przeniesione na późniejszy, bliżej nieokreślony termin.

Start action

Start action

Autor zdjęcia: JEP / Motorsport Images

W gronie kierowców miał znaleźć się Robert Kubica, który przedłużył kontrakt z zespołem #83 AF Corse. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli poczekać aż do 19 kwietnia, by zobaczyć zwycięzcę 24-godzinnego wyścigu Le Mans na torze.

„Qatar 1812 km – pierwotnie zaplanowany jako wyścig inaugurujący sezon 2026 FIA World Endurance Championship w dniach 26–28 marca został oficjalnie przełożony na późniejszy termin w tym roku” - czytamy w oświadczeniu serii.

„Zarząd FIA WEC pozostawał w stałym kontakcie z Qatar Motor & Motorcycle Federation (QMMF) w związku z obecną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Ponieważ bezpieczeństwo zawodników, personelu i kibiców ma najwyższy priorytet, podjęto decyzję o przełożeniu wydarzenia, które miało odbyć się w dniach 26–28 marca”.

„Po dalszych rozmowach z naszymi partnerami z Lusail International Circuit (LIC), gdzie odbywa się wyścig, w drugiej połowie sezonu zostanie ustalony nowy termin Qatar 1812 km i ogłoszony we właściwym czasie”.

Wyścigi Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu oraz Arabii Saudyjskiej zaplanowane są na drugi i trzeci tydzień kwietnia. Na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje, jednak wszystko wskazuje na to, że i one nie odbędą się w pierwotnym terminie.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Autor zdjęcia: Mark Thompson / Getty Images

Poprzedni artykuł Kubica zostaje w AF Corse

