Jakub Śmiechowski, Fabio Scherer i Albert Costa Balboa - tak prezentuje się skład Oreci 07 Gibson #34 ekipy Inter Europol Competition na nadchodzące, siedmiorundowe mistrzostwa świata. Dla popularnych "Piekarzy" będzie to trzeci sezon rywalizacji na najwyższym poziomie w klasie LMP2.

Do Jakuba, który ściga się w tej kategorii od 2021 roku, dołączy Fabio Scherer. Szwajcar zaimponował swoją formą w ubiegłorocznej kampanii European Le Mans Series, czym zapracował sobie na awans do Długodystansowych Mistrzostw Świata.

- Jestem naprawdę podekscytowany programem WEC i wspaniale jest przejść do tej serii po sezonie w ELMS. W zeszłym roku poczyniliśmy wielkie postępy jako zespół, przenosząc się z końca stawki na przód na Spa Francorchamps. Udowodniliśmy, że mamy dobrą prędkość. Wspaniale jest zostać w zespole i uważam, że mamy jeszcze duży potencjał do wykorzystania. To ekscytujące i myślę, że czeka nas konkurencyjny rok, w którym będziemy walczyć o miejsca na podium - powiedział Fabio Scherer.

Czytaj również: Lista zgłoszeń ELMS pęka w szwach

Albert Costa Balboa dołącza do Inter Europol Competition po imponujących występach w rozmaitych mistrzostwach, sięgających 2009 roku. Hiszpan ścigał się m.in. w Formule Renault, Mégane Trophy Eurocup i International GT Open. Ostatnio brał udział w ADAC GT Masters i GT World Challenge Endurance Cup z zespołem Emil Frey Racing.

- Dla mnie to fantastyczny krok. Ściganie się w FIA WEC z Inter Europol Competition samochodem LMP2 to spełnienie marzeń! Odkąd zacząłem się ścigać, moją ambicją zawsze była jazda w prototypach, więc nie mogę się doczekać, aby zacząć, nauczyć się jak najwięcej i cieszyć się tym rozdziałem w moim życiu. Dziękuję zespołowi za danie mi tej szansy i zrobię co w mojej mocy, aby odpłacić się za wiarę, którą we mnie pokładają - powiedział Albert Costa Balboa.

Sezon Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA rozpoczyna się na torze Sebring 17 marca. Tydzień wcześniej na tym samym obiekcie odbędzie się prolog.