Kamera przeszkodziła w zwycięstwie

United Autosports przewodził rywalizacji w LMP2 w pierwszej połowie wyścigu 1000 Mil Sebring otwierającym Długodystansowe Mistrzostwa Świata 2023. Na czele stawki podążała Oreca 07-Gibson nr 23, której skład tworzą Oliver Jarvis, Tom Blomqvist i Josh Pierson.

Jednak tuż przed upływem czwartej godziny zawodów na Florydzie, w ich pojeździe doszło do awarii elektryki, którą spowodowała niewłaściwie zainstalowana kamera telewizyjna w kokpicie auta.

- Są takie momenty, że kochasz wyścigi i zarazem ich nienawidzisz - mówił Dean. - Pozytywne było mocne tempo naszych obydwóch samochodów. Nie sądzę, aby ktokolwiek nam zagroził, gdyby impreza przebiegła bezproblemowo. Pokazała to załoga nr 23, gdy Oliver Jarvis i Josh Pierson, bardzo szybko odskoczyli od pozostałych.

- Wykonano fenomenalną pracę, abyśmy mieli takie tempo. Kierowcy wskazywali, że nasze samochody spisywały się niesamowicie. To więc okrutne, że załodze nr 23 zwycięstwo zostało odebrane w ten sposób - dodał.

- To nie była nasza wina, natomiast przypadek jeden na milion. Musimy upewnić się, że nie będzie już powtórki takiego zdarzenia - wspomniał.

Pierson był zaledwie cztery okrążenia od ukończenia potrójnego stintu i przekazania pojazdu Blomqvistowi, kiedy doszło do dramatu.

- Wyścig zaczął się naprawdę pozytywnie - powiedział Pierson, 17-letni Amerykanin, który w zeszłym roku wygrał w swoim debiucie w WEC na Sebring (w LMP2). - Mieliśmy świetny pierwszy etap w wykonaniu Olly'ego, następnie ja wskoczyłem do auta, z planem potrójnego stintu i przez cały czas mieliśmy mocne tempo. Niestety na cztery okrążenia przed końcem mojej zmiany kłopot z pokładową kamerą telewizyjną pociągnął za sobą awarię elektryki i zakończyliśmy nasz wyścig.

- Naprawdę trudno wyrazić słowami, jak to jest, gdy nie jest to wina twoja lub zespołu. Jeszcze gorsze jest to, że było to poza naszą kontrolą i skończyło się odstawieniem samochodu do garażu. Mamy jednak przed sobą cały sezon, musimy wszystko odpowiednio poskładać i zobaczymy, jak będą wyglądały nasze szanse na mistrzostwo - podsumował.

Zespół później wyjaśnił, że obluzowana kamera rejestrująca onboard, wstawiona przez promotora, umieszczona na desce rozdzielczej, uderzyła od wewnątrz w elementy zewnętrznego, awaryjnego wyłącznika prądu, co spowodowało wspomnianą awarię elektryki, która zakończyła ich udział w wyścigu.

Druga Oreca United Autosports, oznaczona numerem 22, którą dzielili Phil Hanson, Filipe Albuquerque i debiutujący w WEC Frederick Lubin, finiszowała na drugim miejscu w 1000 mil Sebring, za ekipą JOTA w składzie David Beckmann, Will Stevens i Yifei Ye.

Ponieważ Oreca stajni JOTA nie jest zgłoszona do punktowania w mistrzostwach i pełni rolę zastępczą dla hipersamochodu, którym będą dysponowali od rundy w Spa, załoga nr 22 United Autosports jest liderem serii w kategorii LMP2.

