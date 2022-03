Po ubiegłotygodniowym Prologu kierowcy wraz z zespołami zostali na Florydzie. Już w najbliższy piątek ośmiogodzinnym wyścigiem 1000 mil Sebring ruszy sezon 2022 w World Endurance Championship.

Na środę zaplanowano dwa treningi. Pierwszy z nich rozegrano na przesychającym po wcześniejszych opadach torze. W chwili rozpoczęcia zajęć temperatura powietrza wynosiła 25 stopni Celsjusza. Nawierzchnia rozgrzała się do 27 stopni.

Górne pozycje w tabeli wyników należały do hipersamochodów. Dla Glickenhausa najlepszy czas wykręcił Romain Dumas. Francuz dokonał tego tuż po upływie dwudziestej minuty sesji. Nieco ponad pół sekundy [+0,525 s] gorszy był jego rodak Matthieu Vaxiviere w Alpine A480. Z dwójki Toyot lepsza była ta z ósemką. Sebastien Buemi stracił 0,529 s.

Na czwartej pozycji [+0,739 s] zajęcia zakończyła najlepsza ekipa LMP2 - RealTeam by WRT. Za kierownicą Oreki z numerem 41 siedział Ferdinand Habsburg. Piątkę zamknął ostatni z hipersamochodów - Toyota GR010 Hybrid opatrzona siódemką. Autorem czasu był Jose Maria Lopez.

Prema Orlen Team sklasyfikowany został na szóstej pozycji w generalce i drugiej w LMP2. Jako pierwszy samochód przejął Louis Deletraz i to on odpowiada za najlepszy wynik ekipy. Szwajcar przejechał dziesięć okrążeń. W 23 minucie na tor wyjechał Robert Kubica. Polak był gorszy od zespołowego kolegi o ponad 2 sekundy. W końcówce sesji poprawę rezultatu uniemożliwiła mu gwałtowna ulewa, która zmoczyła nawierzchnię toru. Po Kubicy do Oreki wsiadł jeszcze Lorenzo Colombo.

Inter Europol Competition był jedenasty w LMP2. Za kierownicą zmieniali się Esteban Gutierrez, Kuba Śmiechowski oraz Fabio Scherer, zastępujący chorego na COVID-19 Alexa Brundle’a. Najlepsze okrążenie złożył Gutierrez, gorszy od Habsburga o 2,205 s.

W LMGTE Pro najlepsze było Porsche z Kevinem Estre na pokładzie. Z kolei w AM autorem najlepszego wyniku został Matteo Cairoli z Team Project 1.

Wyniki - FP1 (czołowa dziesiątka):

1. Glickenhaus Racing, Oliver Pla/Romain Dumas/Ryan Briscoe 1.49,738

2. Alpine Elf Team, Andre Negaro/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere +0,525 s

3. Toyota Gazoo Racing, Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa +0,529 s

4. RealTeam by WRT, Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato +0,739 s

5. Toyota Gazoo Racing, Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez +0,895 s

6. Prema Orlen Team, Robert Kubica/Louis Deletraz/Lorenzo Colombo +1,330 s

7. United Autosports, Paul di Resta/Oliver Jarvis/Joshua Pierson +1,480 s

8. Team WRT, Sean Gelael/Robin Frijns/Rene Rast +1,795 s

9. Algarve Pro Racing, Steven Thomas/James Allen/Rene Binder +1,945 s

10. Richard Mille Racing Team, Sebastien Ogier/Charles Milesi/Lilou Wadoux +2,318 s