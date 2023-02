Ostatnie miejsce w United Autosports w tegorocznych Długodystansowych Mistrzostwach Świata obok zwycięzców LMP2 z sezonu 2019/2020, Filipe Albuquerque i Phila Hansona, zajął 18-letni Freddie Lubin.

Brytyjczyk wchodzi do składu zamiast Willa Owena jako srebrnego kierowcy. Lubin przechodzi do wyścigów samochodów sportowych po sezonie w Euroformula Open, w którym odniósł jedno zwycięstwo w drodze do czwartego miejsca w mistrzostwach z Team Motorpark.

- Jednym z moich marzeń zawsze były wyścigi długodystansowe, więc cieszę się, że dostałem szansę z zespołem takim jak United Autosports. Następnym krokiem w jednomiejscowych samochodach byłaby Formuła 3, ale to są głupio wydane pieniądze i musiałby to być dwuletni projekt. Nie jest wykluczone, że mógłbym zrobić kilka rzeczy w wyścigach wytrzymałościowych, a potem wrócić do bolidów jednomiejscowych - powiedział Lubin w rozmowie z Autosportem.

Gabriel Aubry powróci z kolei do kategorii LMP2 w WEC w 2023 roku z brytyjskim zespołem Vector Sport. Francuz, wielokrotny zwycięzca wyścigów WEC w tej klasie, powraca do LMP2 po roku ścigania się w GTE Am.

Aubry brał udział w sezonie WEC z siostrzanym zespołem AF Corse Spirit of Race, prowadząc Ferrari 488 GTE Evo, ścigając się równolegle w LMP2 w European Le Mans Series z Team Virage. Vector Sport ogłosiło, że ich szeregi zasilą właśnie Gabriel Aury, a także Matthias Kaiser.

- Cieszymy się, że możemy powitać Gabiego i Matthiasa w zespole. Jesteśmy przekonani, że ich indywidualne cechy, motywacja i determinacja pomogą nam nadal odciskać piętno w tym konkurencyjnym sezonie - powiedział szef zespołu Vector, Gary Holland.