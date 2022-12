Isotta jest bliska przedstawienia stajni, która poprowadzi program z ich prototypem LMH w przyszłorocznej kampanii WEC.

- Mieliśmy rozmowy z czterema zespołami, włoskim, niemieckim, brytyjskim i szwajcarskim w kontekście współpracy w sezonie 2023 - powiedział dyrektor generalny Isotta Fraschini, Claudio Berro, którego długa kariera motorsportowa obejmuje prowadzenie programu Maserati MC12 GT1 oraz rolę dyrektora sportów motorowych w Lotusie w latach 2009-13.

- Byliśmy w kontakcie z czterema ekipami, a bliskie rozmowy ograniczyliśmy już tylko do dwóch - kontynuował. - Mam nadzieję, że niedługo po świętach sfinalizujemy umowę, a następnie wypełnimy wszystkie dokumenty FIA, które trzeba złożyć do piątego stycznia [red. data zamknięcia zgłoszeń do WEC].

Berro, który dołączył do Isotty pod koniec października, aby pracować nad projektem LMH, nie chce ujawniać tożsamości zespołów zainteresowanych kooperacją.

Wyjaśnił natomiast, że odrodzona marka pod wodzą nowego właściciela, szuka partnerstwa z kliencką formacją z „powodów operacyjnych i biznesowych”.

- Było jasne, odkąd tu się pojawiłem, że stworzenie własnego zespołu w ograniczonym czasie będzie niemożliwe, zwłaszcza w kontekście mistrzostw na wysokim poziomie, jakimi jest WEC - zaznaczył. - Potrzebujemy stajni z wiedzą i doświadczeniem, która do tego pokryje część kosztów operacyjnych.

Berro nalegał, że prace firmy Michelotto przy Isotta LMH przebiegają zgodnie z harmonogramem i powinni być gotowi pod koniec kwietnia na trzecią rundę cyklu, która będzie gościła w Spa.

- Myślę, że do końca lutego samochód pojawi się na torze - zapewnił. - W styczniu będziemy dysponowali już podwoziem, a układ napędowy na cztery koła trafi do hamowni.

Proces homologacji, który obejmuje umieszczenie samochodu w tunelu aerodynamicznym Saubera, ma nastąpić w marcu przed spodziewanym debiutem wyścigowym w następnym miesiącu.

Zapytany, czy jest pewien, że Isotta zostanie przyjęta do WEC pomimo zamiaru opuszczenia dwóch pierwszych rund w Sebring i Portimao, odpowiedział: - Pokazujemy, że jesteśmy poważni i mamy nadzieję, że FIA dokona właściwego rozpatrzenia projektu.

Ujawniono również dalsze szczegóły techniczne samochodu znanego jako Isotta Fraschini Hypercar.

Silnik spalinowy to trzylitrowe bi-turbo V6 opracowane w Niemczech przez firmę HWA, która wcześniej prowadziła programy DTM Mercedesa.

- Silnik to wspólny projekt Michelotto i HWA. Jest to specjalnie szyta na miarę jednostka, a własność intelektualna należy do nas - poinformował Berro.

Isotta LMH jest opracowywana w tunelu aerodynamicznym Williamsa, a Williams Advance Engineering dostarcza zarówno baterię, jak i system hybrydowy przedniej osi.

- Michelotto jest liderem projektu, ale znaleźli najlepszych dostawców dla wszystkich aspektów technicznych - podsumował.

