Po tym, jak na liście zgłoszeń do Długodystansowych Mistrzostw Świata 2023 zabrakło marki Isotta Fraschini, ogłosiła ona zamiar wzięcia udziału w niektórych rundach w tym roku. Pomysł został przedstawiony przez dyrektora generalnego, Claudio Berro, a także zespół partnerski Vector Sport.

Berro zasugerował, że pierwszy wyścig samochodu znanego jako Tipo 6 Competizione na torze Monza 9 lipca miałby sens dla Isotty, jeśli promotor FIA i WEC, Automobile Club de l'Ouest, przyzna im zgłoszenie.

- Chcielibyśmy wystartować na torze Monza, ponieważ to włoski wyścig, a my jesteśmy włoską firmą. Da nam to również czas na pełne przetestowanie i rozwinięcie samochodu, zanim uzyskamy homologację i rozpoczniemy wyścigi. Obecny plan jest taki, aby wystąpić w kilku rundach - powiedział Berro w rozmowie z Autosportem.

Czytaj również: 13 Hypercarów w stawce WEC

Format występowania w pojedynczych wyścigach może zostać zaakceptowany przez WEC, zgodnie z regulaminem sportowym na 2023 rok „w zależności od zainteresowania mistrzostwami” oraz „z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi i homologacyjnymi”.

Berro przyznał, że brak uzyskania zgody na start w pełnym sezonie przez markę nie był dla niego szczególnym zaskoczeniem.

- Jesteśmy rozczarowani, ale nie zaskoczeni. Problemem jest homologacja samochodu, która jest długim procesem, a kiedy homologujesz samochód, zamrażasz specyfikację. FIA i ACO powiedziały nam, że lepiej byłoby przeprowadzić więcej testów na torze, zanim uzyskamy homologację. W pełni rozumiemy powody, dla których nie uzyskaliśmy wpisu, ale decyzja FIA i ACO niczego nie zmienia. Wciąż rozwijamy samochód i utrzymujemy naszą współpracę z Vector Sport - przyznał dyrektor generalny marki Isotta Fraschini.

Czytaj również: Ferrari prezentuje skład kierowców

Model Tipo 6 ma rozpocząć testy pod koniec lutego, co daje tylko dwa miesiące na opracowanie i homologację przed rundą WEC na Spa, 29 kwietnia. Debiut wyścigowy w lipcu da marce dodatkowe trzy miesiące na ten proces. Możliwe są również starty w azjatyckiej części serii w Japonii i Bahrajnie.

Wyścigi testowe w tym roku byłyby wstępem do pełnego programu w WEC z udziałem dwóch samochodów z Vector Sport w 2024 roku. Berro ujawnił, że pierwszy monokok został już dostarczony firmie Michelotto, która kieruje rozwojem Tipo 6.

Samochód ma rozpocząć testy na hamowni pod koniec stycznia. Żaden kierowca nie został jeszcze zatrudniony do programu LMH. Berro sugeruje, że kierowcy nie są w tej chwili priorytetem.

Dyrektor generalny marki wyjaśnił, że Isotta początkowo szuka kierowcy rozwojowego, ale nie wykluczył sprowadzenia członków składu Vectora w celu przetestowania Tipo 6.