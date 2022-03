Zespół pracował konsekwentnie i bez większych problemów przez cztery sesje, poznając tor oraz wypróbowując różne rozwiązania, w tym przejazdy w trybie wyścigowym i kwalifikacyjnym.

W dniu otwarcia, który został przerwany przez potężną ulewę późnym rankiem, Oreca LMP2 z Robertem Kubicą za kierownicą znalazła się na szczycie tabeli z czasami. W niedzielę zespół utrzymał się w czołówce, a po południu Louis Deletraz przejechał czwarte najszybsze okrążenie w klasyfikacji generalnej i był trzeci w klasie LMP2.

Testy był również doskonałą okazją dla Lorenzo Colombo. Włoch, który debiutuje w wyścigach długodystansowych, miał szansę przejechać sporo kilometrów przed zawodami i przyzwyczaić się do nowych dla niego zmiennych.

- Musiałem się zgrać z torem, ponieważ jest on dla mnie nowy i wyjątkowo wyboisty - powiedział Lorenzo Colombo. - Od samego początku miałem dobre tempo, także dzięki moim kolegom z zespołu, którzy są świetnie przygotowani. W każdej sesji pracowaliśmy nad samochodem, wprowadzając potrzebne poprawki i cały czas posuwaliśmy się naprzód. Kolejną nową rzeczą jest dla mnie tłok na torze, a odnalezienie się w nim na Sebring nie jest łatwe, ponieważ wszyscy kierowcy muszą się wzajemnie rozumieć. Testy wypadły naprawdę pozytywnie, zaliczyliśmy niezły dystans i jesteśmy w dobrym położeniu przed wyścigiem.

- Za nami udane testy - przekazał Louis Deletraz. - Wypróbowaliśmy kilka rzeczy i dzień po dniu uczyliśmy się jako nowy zespół. Teraz, gdy zbliża się weekend wyścigowy, mamy dwa dni na przeanalizowanie danych i już nie możemy doczekać się zawodów.

- Przede wszystkim odkryliśmy nowy tor, który jest dość interesujący i inny niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Jest on bardzo wyjątkowy - powiedział Robert Kubica. - Mieliśmy wiele do zrobienia, zarówno w kontekście samych siebie, jak i zespołu. Za nami kilka ciężkich dni pod względem ilości pracy, a w najbliższych tygodniach i miesiącach nie będzie łatwiej. Musimy działać dalej, analizujemy, co możemy poprawić i mamy nadzieję, że będziemy tak dobrze przygotowani, jak to tylko możliwe. Naprawdę doceniam pracę, która została wykonana do tej pory.

Prema Orlen Team już za chwilkę przystąpi do Długodystansowych Mistrzostw Świata. 1000 Miles of Sebring, runda otwierająca FIA WEC odbędzie się w tym tygodniu.

Środa, 16 marca

16:05 pierwszy trening

21:35 drugi trening

Czwartek 17, marca

17:05 trzeci trening

24:00 Q1

24:20 Q2

Piątek, 18 marca

17:00 – 01:00 wyścig