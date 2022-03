Prema Orlen Team rozpoczął swoją kampanię w Długodystansowych Mistrzostwach Świata 2022, zajmując czwarte miejsce na torze Sebring International Raceway w klasie LMP2, co warte podkreślenia, po pełnym emocji wyścigu, który zakończył się w niespodziewanych sposób.

8-godzinny wyścig rozpoczął się od spektakularnego startu Roberta Kubicy za kierownicą prototypu Oreca 07. Polak od razu włączył się do walki w czołowej trójce. Następnie przekazał samochód młodemu Lorenzo Colombo, który bardzo dobrze zaprezentował się w swoim debiutanckim udziale w tego typu zawodach.

Louis Deletraz również popisał się znakomitym przejazdem, wysuwając się na prowadzenie. Niestety, czerwona flaga pojawiła się w najgorszym możliwym momencie, neutralizując wcześniejszą przewagę, gdy pod koniec czwartej godziny stawka w tych okolicznościach ponownie się zacieśniła.

Deletraz musiał podążać na starszych oponach. Mimo, że wykonał mistrzowską pracę, aby zmaksymalizować tempo, zespół poniósł straty, a na ciasnym, nierównym i krętym amerykańskim torze istotną rolę odegrał również spory tłok.

Ostatnie etapy rywalizacji stały się jeszcze bardziej emocjonujące. Zaraz po tym, jak Kubica wsiadł do samochodu, aby powalczyć o czołowe lokaty, nad okolicę nadciągnęła potężna burza z piorunami. W związku z nadchodzącymi ostrzeżeniami o trudnych warunkach pogodowych, kontrola wyścigu nie miała innego wyjścia, jak tylko, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, wystawić kolejną czerwoną flagę. Następnie na tor wypuszczono samochód bezpieczeństwa licząc na kontynuację rywalizacji. Jednak próba wznowienia wyścigu, szybko została przerwana, gdy ulewny deszcz i błyskawice zmierzały nad tor, uniemożliwiając bezpieczną jazdę zawodnikom i pracę sędziom.

Podsumowanie 1000 mil Sebring: Kubica z czwartym miejscem na Sebring

Zastosowana w końcówce strategia pozwoliła ekipie awansować na trzecie miejsce, ale kolejne wstrzymanie ścigania się oznaczało, że zespół został sklasyfikowany na czwartym miejscu. Za końcowe uznano rezultaty z przed ostatniego wyjazdu samochodu bezpieczeństwa. Pomimo braku miejsca na podium, zespół jest zadowolony z pozytywnego debiutu w mistrzostwach świata, który był obiecujący i stworzył doskonałe podstawy na resztę roku.

- To był dość długi wyścig w porównaniu z tym, do czego jestem przyzwyczajony. Ogólnie rzecz biorąc, był to bardzo udany pierwszy weekend, podczas którego cały zespół wiele się nauczył i poprawił - powiedział Lorenzo Colombo. - Również z mojej strony wszystko poszło dobrze, bo nie mieliśmy żadnych kontaktów ani poważniejszych problemów, ale oczywiście należy przemyśleć, co mogliśmy zrobić lepiej. Muszę się trochę bardziej przyzwyczaić do tłoku na torze, ponieważ popełniłem mały błąd podczas drugiego stintu. Jako ekipa musimy kontynuować taką pracę, jaką pokazaliśmy w ten weekend, działać mądrze i słuchać siebie nawzajem, aby iść naprzód.

- To był z pewnością burzliwy wyścig i mieliśmy wiele trudności, którym należało stawić czoła - przekazał Louis Deletraz. - Jechało się dobrze i prowadziliśmy podczas mojego stintu z pewnym zapasem nad trzecim i czwartym samochodem, ale czerwona flaga pojawiła się w złym momencie i kosztowało nas to wiele z punktu widzenia strategii. Jednak jako zespół spisaliśmy się dobrze. Możemy być zadowoleni z czwartej lokaty w naszym debiucie. To był naprawdę obiecujący start i wiele się nauczyliśmy. Nie mogę się doczekać kolejnych rund.

- Myślę, że możemy dokonać podsumowania dwóch połówek wyścigu - wskazał Robert Kubica. - Zasiadałem w samochodzie jako pierwszy i przekazałem auto Lorenzo, gdy plasowaliśmy się na trzeciej pozycji będąc dość konkurencyjnymi. Mogliśmy walczyć o podium, a nawet zwycięstwo. Lorenzo wykonał bardzo dobrą pracę i zrównoważyliśmy strategię dotyczącą opon. Na cztery godziny przed końcem, kiedy Louis był na prowadzeniu, wywieszono czerwoną flagę, co nie pomogło, bo spowodowało zacieśnienie stawki. W drugiej połowie wyścigu nadal dobrze nam szło. Załoga bardzo dobrze pracowała w alei serwisowej, ale straciliśmy trochę czasu w kluczowych momentach. Wskoczyłem do samochodu, na ostatnią godzinę i czterdzieści minut. Plan był taki, że pojadę już do końca, ale pogoda zaczęła się zmieniać. Próbowaliśmy odrobić straty i wrócić do walki, ale ostatecznie wyścig został przerwany. Jako zespół powinniśmy być jednak bardzo zadowoleni. Z niecierpliwością czekamy na następną rundę WEC na torze Spa-Francorchamps.

