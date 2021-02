Kubica na Le Mans

Będzie to samochód z European Le Mans Series, którego pierwszym kierowcą został Robert Kubica. Nie zakontraktowano jeszcze dwóch zmienników krakowianina.

Cały cykl WEC w Orece numer 31 zaliczą Robin Frijns, Ferdinand Habsburg i Charles Milesi. Habsburg reprezentował WRT w DTM 2020, a także w 24 godzinach Spa. Do "platynowego" Frijnsa i "złotego" Habsburga dołączono 19-letniego Charlesa Milesiego. Zdaniem Vosse'a to jeden z najlepszych "srebrnych" kierowców z doświadczeniem w wyścigach prototypów.

- Team WRT stał się moją wyścigową rodziną w ubiegłorocznych DTM. Bardzo dobrze nam się współpracowało - powiedział Ferdinand Habsburg. - To niemal szalone, że w tym roku razem zaliczymy mistrzostwa świata. Po dobrym wyniku w poprzednim sezonie nie mogę się doczekać na kolejne sukcesy na tę skalę. To dla mnie zaszczyt, że dołączam do Team WRT i niecierpliwie czekam na rozpoczęcie sezonu.

- Razem zaliczyliśmy DTM i naprawdę fajnie nam się współpracowało - mówi Vincent Vosse. - Freddy jest wspaniałym zespołowym graczem. Pokazał duży potencjał i sądzimy, że może stać się wielkim kierowcą Endurance.