Autodromo Internacional do Algarve gości w tym tygodniu drugą rundę cyklu Długodystansowe Mistrzostwa Świata. W dzisiejszym harmonogramie są dwie sesje treningowe, po trzeciej zaplanowanej na sobotę tego samego dnia rozegrane zostaną kwalifikacje. Niedziela to już ściganie w ramach 6 Hours of Portimao.

Toyota uplasowała się na szczycie tabeli w pierwszej sesji treningowej przed 6-godzinnym wyścigu w Portimao, dzięki najlepszemu czasowi Sebastiena Buemiego wynoszącym 1:32.792. Szwajca, który zasiada za kierownicą samochodu nr 8, wyprzedził siostrzany pojazd o 0,384s w sesji dość niereprezentatywnej dla całego weekendu.

Hierarchia obserwowana po pierwszych okrążeniach jest bardzo zbliżona do tej w Sebring w zeszłym miesiącu, pomimo bardzo różnych charakterystyk toru. Rzeczywiście, Ferrari jest w tej chwili ponownie najbliższym zagrożeniem dla Toyoty, ponieważ dwa 499P były na trzecim i czwartym miejscu, ze stratą 0,661s jeśli chodzi o te sklasyfikowane wyżej. Dalej znalazły się dwa Porsche 963, mieszcząc się w sekundzie za liderami.

Jedyny Cadillac zgłoszony do WEC uzyskał czas 1:34.107, co przekłada się na stratę 1,315s do pierwszego miejsca. Amerykański prototyp w wynikach znalazł się przed Peugeotem nr 94 (+1,731s). Drugi Peugeot 9X8 był dopiero dwunasty, za pierwszymi prototypami LMP2. Pokonał zaledwie 26 okrążeń, czyli zdecydowanie mniej niż około 40 kółek przejechanych przez czołowe ekipy. Jeśli chodzi o pozostałe pojazdy z najwyższej klasy Hypercar, w łącznych rezultatach Vanwall był dziewiętnasty (+2,517s), a Glickenhaus dwudziesty pierwszy (+2,704s).

Prema najlepiej poradziła sobie w stawce LMP2. Na dwóch pierwszych lokatach znalazły się jej obydwa prototypy ORECA Gibson 07. Mirko Bortolotti był 0,342s przed Bentem Viscaalem. Trójkę skompletowała polska formacja Inter Europol Competition, której zawodnik Fabio Scherer był wolniejszy o kolejne 0,036s. Jakub Śmiechowski przepracował dla IEC dwanaście okrążeń. Czwarte w tej klasie było United Autosports.

Orlen Team WRT rozpoczął przygotowania do drugiej odsłony WEC 2023 od piątego rezultatu w LMP2. Najlepszy czas okrążenia uzyskał Louis Deletraz. Jego partner Robert Kubica miał piętnasty wynik w tej kategorii. Polak przejechał 14 okrążeń, osiem w pierwszym i sześć w drugim stincie. Trzeci ze składu Rui Andrade spowodował wywieszenie czerwonej flagi po uderzeniu w barierę w samej końcówce sesji.

W GTAm z przodu była formacja Kessel Ferrari, z Daniele Serrą zasiadającym w 488 GTE Evo.

WYNIKI - Trening 1