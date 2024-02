Robert Kubica oraz Robert Szwarcman i Yifei Ye, będą zmieniać się w tym roku za kierownicą hipersamochodu Ferrari obsługiwanego przez zespół ORLEN AF Corse.

Na początku tego tygodnia, podczas Prologu, czyli oficjalnych testów przedsezonowych WEC, trójka ta przejechała w sumie 278 okrążeń, czyli ponad 1500 km na Losail International Circuit. Chociaż czasy są nieistotne na tym etapie przygotowań, ekipa stale zajmowała czołowe pozycje w kategorii Hypercar, szybko odnajdując swój rytm na arenie, która po raz pierwszy znalazła się w kalendarzu mistrzostw świata.

W czwartek na tym samym torze wrócą do akcji podczas pierwszych dwóch sesji treningowych przed inauguracją kampanii. W piątek odbędzie się trzecia sesja, a następnie kwalifikacje i czasówka Hyperpole. W sobotę, o godzinie 11:00 czasu lokalnego (9:00 czasu polskiego), ruszy rywalizacja.

- Podczas dwóch dni Prologu udało nam się przejechać sporo kilometrów w różnych warunkach i o różnych porach dnia - powiedział Kubica w przeddzień debiutu sportowego w najwyższej kategorii mistrzostw świata. - Były to dość produktywne dni, pokonaliśmy spory dystans i zebraliśmy wiele informacji. W środę zebraliśmy wszystko razem, aby przygotować się do weekendu wyścigowego. Ostatnie 24 godziny były dość intensywne, dużo się działo i mieliśmy wiele spraw do omówienia. Czas się przegrupować i spróbować wyciągnąć z tego jak najwięcej.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye

- Za nami pozytywne dwa dni, podczas których zrobiliśmy pewne postępy, co jest bardzo dobrym znakiem - mówił Robert Szwarcman. - Im więcej jeździsz, tym więcej się uczysz. Otrzymałem kilka interesujących informacji, takich jak ewolucja toru, zmiany temperatur itp. Było sporo wrażeń, co do tego wszyscy w zespole są zgodni.

- Musimy utrzymać tempo i każdego dnia coś poprawiać. Patrząc na to, co działo się wczoraj, jestem całkiem zadowolony. Wciąż jest kilka rzeczy do dopracowania, ale na tym polega zabawa, aby wypróbować różne rozwiązania i się poprawić - dodał. -Teraz nadchodzi weekend wyścigowy i nasza uwaga jest skoncentrowana na tym, aby dać z siebie wszystko. Zobaczymy, gdzie będziemy na koniec pierwszej rundy sezonu 2024.

- To były bardzo produktywne dwa dni testów, zrobiliśmy dobry krok naprzód zarówno pod względem samochodu, jak i komfortu jazdy - przekazał Ye. - Zdecydowanie te dwa dni pomogły nam poczuć się bardziej komfortowo zarówno z samochodem, jak i nowym zespołem. Mamy jeszcze coś do poprawy, ale generalnie zaczynamy będąc na dobrym poziomie.

Harmonogram pierwszej rundy mistrzostw świata dostępny jest pod tym LINKIEM.

Galeria zdjęć: Prolog WEC 2024 - Dzień 2