Po zmianach wywołanych pandemią koronawirusa, sezon WEC zakończą dwa wyścigi w Bahrajnie - pierwszy - sześciogodzinny rozegrany zostanie 30 października, a kolejny - ośmiogodzinny tydzień później.

Ekipa High Class Racing poinformowała, że jej szeregi zasili Robert Kubica. Polak utworzy załogę Oreki 07-Gibson klasy LMP2 ProAm z Andersem Fjordbachem i Dennisem Andersenem, zastępując Jana Magnussena.

Kubica był członkiem duńskiej ekipy podczas styczniowej rundy IMSA - 24 godzin Daytony. Krakowianin nie wystąpił jednak w wyścigu, ponieważ już na samym jego początku awarii uległ samochód.

- Po cyklu ELMS i udziale w 24 godzinach Le Mans, cieszę się, że mogę dołączyć do High Class Racing na ostatnie rundy WEC w Bahrajnie - przekazał Kubica. - Oczywiście znam swoich kolegów: Andersa i Dennisa i postaramy się mieć więcej szczęścia niż podczas Daytony. Chcemy mieć frajdę i osiągnąć jak najlepsze wyniki w tych dwóch rundach i mam nadzieję, że im w tym pomogę.

- Nie mogę się doczekać ponownego dołączenia do zespołu. Miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć coś fajnego w klasie ProAm, która nieco różni się od tego, co robiłem w tym roku w ELMS i Le Mans. To jednak dobra okazja, by po raz kolejny dać z siebie wszystko.