Tegoroczne mistrzostwa świata otworzył w marcu wyścig 1000 Miles of Sebring. Orlen Team WRT w składzie Robert Kubica, Louis Deletraz i Rui Andrade zajął w nim piąte miejsce w LMP2.

W tym tygodniu czeka na nich rywalizacja na Autodromo Internacional do Algarve. W piątek odbędą się dwie sesje treningowe, po trzeciej zaplanowanej na sobotę tego samego dnia rozegrane zostaną kwalifikacje. Niedziela to już ściganie w ramach 6 Hours of Portimao.

Robert Kubica jeżdżąc dla stajni WRT stał już na podium w Portimao. W rundzie ELMS w sezonie 2021 wraz z Louisem Deletrazem i Yifei Ye zajął drugie miejsce.

- 6 Hours of Portimao to nasz drugi wyścig w sezonie. Po Sebring nie możemy doczekać się tych zawodów, chociaż jest to tor, na którym nie ścigałem się zbyt często, tylko raz w 2021 roku w European Le Mans Series - powiedział Robert Kubica.

- Cieszę się, że mogę tam wrócić. Zaliczyliśmy w tym miejscu kilka sesji testowych, więc znam dobrze ten obiekt - dodał. - Może być dość wymagający z punktu widzenia opon, zwłaszcza teraz, gdy nie mamy systemów ich wstępnego podgrzewania. Charakteryzują go zakręty pokonywane z dużą prędkością, gdzie ogumienie jest poddawane wysokim obciążeniom. Wiele będzie zależało od pogody. Jak zawsze czeka nas bardzo zacięta rywalizacja w stawce LMP2, co widzieliśmy w Sebring. Liczą się najdrobniejsze rzeczy i na tym właśnie będziemy się skupiać.

6 Hours of Portimao 2023

14 kwietnia

11:30 Trening 1

16:30 Trening 2

15 kwietnia

12:15 Trening 3

16:30 Q1

16:55 Q2

17:30 Q3

16 kwietnia

13:00 - Wyścig, 6 godzin

*godziny wg czasu polskiego

- Portimao to super fajny tor, bardzo różniący się od Sebring - przekazał Deletraz. - Czekające nas wyzwania to zupełnie inne podejście do ustawień samochodu i stylu jazdy. Auto było dość mocne w Sebring, ale nie zoptymalizowaliśmy jego możliwości. Ciężko pracowaliśmy w ostatnich tygodniach, aby to zrozumieć, poprawić oraz przygotować się do walki o trofea i miejmy nadzieję, że o zwycięstwo. Celem, jak zawsze, będzie zdobycie pokaźnej liczby punktów w kierunku mistrzostwa.

- Jestem naprawdę podekscytowany możliwością ponownego ścigania się w Portimao podczas drugiej rundy WEC, oczywiście z wielu powodów - mówił Andrade. - Jednym z nich jest to, że to mój domowy wyścig, ponieważ jestem w połowie Portugalczykiem i mieszkam w Portugalii na stałe.

- Po Sebring cały zespół chce wrócić do akcji na torze w celu pokazania na co nas stać - podkreślił. - Zamierzamy udowodnić, że zasługujemy na walkę w czołówce, bo wiem, że zarówno samochód jak i zespół mają ku temu potencjał. Nie mogę doczekać się wyjazdu na tor i jak najlepszego wykorzystania kolejnego weekendu wyścigowego.

Bliźniaczą Orecą LMP2 ekipy WRT pojadą Robin Frijns, Sean Gelael, Ferdinand Habsburg.

Video: Długodystansowe Mistrzostwa Świata 2023 od kulis