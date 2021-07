López ponownie najszybszy

Kierowca Toyoty z numerem 7 okazał się szybszy o 0,727 sekundy od Nico Lapierre'a z Alpine Elf Matmut. Trzeci czas należał do Oliviera Pla z Glickenhaus Racing (+0.737), czwarty do Brendona Hartleya z Toyoty (+0,874), piąty do Richarda Westbrooka w drugim Glickenhausie (+1,187).

Nyck de Vries z Racing Team Nederland dyktował tempo w LMP2. Filipe Albuquerque z United Autosports stracił do Holendra 0,075, Anthony Davidson z Joty - 0,354 sekundy. Inter Europol Competition zajął ósme miejsce w sesji.

Kévin Estre z Porsche GT Team zostawił za sobą Ferrari w GTE Pro. Alessandro Pier Guidi był wolniejszy od Francuza o 0,665, Miguel Molina - o 0,771 sekundy. Francesco Castellacci z AF Corse dyktował tempo w GTE Am.