Panujący mistrzowie LMP2 Antonio Felix da Costa i Will Stevens będą nadal współpracować z zespołem JOTA, który przechodzi do klasy Hypercar w Długodystansowych Mistrzostwach Świata.

Hertz Team JOTA potwierdził, że da Costa i Stevens będą jeździć w Porsche 963 z numerem 38 wraz z Yifei Ye, który został ogłoszony w ich szeregach już w listopadzie.

W zeszłym roku da Costa, Stevens i Roberto Gonzalez zapewnili sobie tytuł mistrzowski w WEC w LMP2, zwyciężając też w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.

Da Costa zadeklarował chęć dalszych startów dla stajni JOTA krótko po tym, jak latem ubiegłego roku dołączył do fabrycznego zespołu Porsche w Formule E.

Stevens natomiast powiedział we wrześniu, że zapewnił sobie miejsce w prototypie najwyższej klasy w mistrzostwach świata, po opuszczeniu Wayne Taylor Racing rywalizującego w IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

- W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy razem świetne wyniki, więc jestem podekscytowany powrotem do zespołu - powiedział da Costa.

- Przechodzimy do klasy Hypercar, mając zupełnie nowych partnerów i nie mogę doczekać się, aby zasiąść za kierownicą naszego nowego samochodu Hertz Team JOTA - dodał. - Mam nadzieję, że będzie to niezapomniany rok.

Stevens przekazał: - Jako grupa mamy silne fundamenty pracując razem już od kilku lat, co pomoże nam w przejściu do LMDh. Jesteśmy aktualnymi mistrzami LMP2, co daje nam świetną platformę na nadchodzącą kampanię.

Da Costa przystąpi do swojego czwartego sezonu z formacją JOTA.

Stevens dołączył do mistrza Formuły E 2019-20 i Gonzaleza w obsadzie samochodu nr 38 w zeszłym roku w miejsce Anthony'ego Davidsona.

- Nasz skład Antonio, Will i Yifei to mocna mieszanka szybkości, doświadczenia i młodzieńczej żywiołowości - mówili współwłaściciele ekipy JOTA, David Clark i Sam Hignett. - Odnosiliśmy sukcesy w ostatnich latach i jako jedni z prywatnie zgłoszonych w klasie Hypercar podejmiemy wyzwanie walki z producentami.

- Ciężko pracujemy, aby przygotować się do pierwszego wyścigu sezonu i z niecierpliwością czekamy na ujawnienie w odpowiednim czasie naszych barw Hertz Team JOTA - podsumowali.

