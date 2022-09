W środę ogłoszono rozstanie Mullera z Audi, a w czwartkowe przedpołudnie Peugeot przedstawił Szwajcara jako swojego kierowcę w WEC.

Komunikat głosi, że Muller najpierw obejmie obowiązki testera i kierowcy rozwojowego, ale niewykluczony jest wyścigowy debiut w 9X8 podczas finałowej rundy sezonu w Bahrajnie. 30-latek zdradził, że ma zgodę Audi na jazdę Peugeotem jeszcze w tym roku.

Zatrudnienie Mullera ostatecznie wypełnia wakat powstały po Kevinie Magnussenie. Duńczyk otrzymał w marcu ofertę powrotu do F1 w barwach Haasa i z niej skorzystał. Miejsce za kierownicą Peugeota przejął James Rossiter, ale on wróci w przyszłym roku do swojej podstawowej roli testera.

- Moim wieloletnim marzeniem jest walka o zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Le Mans - powiedział Muller o motywach przeprowadzki. - Kiedy nawiązałem kontakt z Peugeotem i zacząłem poznawać ludzi, zrozumiałem, że firma ma wszystkie potrzebne rzeczy, by radzić sobie bardzo dobrze.

- Od razu byłem mocno zainteresowany i zmotywowany, aby dołączyć do zespołu. Kiedy nadarzyła się okazja, nie wahałem się zbyt długo.

Poza Mullerem w składzie Peugeota - wystawiającego dwa 9X8 Hypercar - są Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Mikkel Jensen, Loic Duval i Gustavo Menezes.

