Dwukrotny wicemistrz DTM będzie ścigał się w Orece 07 Gibson dla zespołu Gary'ego Hollanda, który w swojej karierze jeździł dla takich zespołów, jak JOTA, Risi Competizione, czy Dragon/Penske Autosport w Formule E.

- Wyścigi wytrzymałościowe są u progu nowej, ery. Widzimy, że ten rodzaj wyścigów cieszy się, co raz większym zainteresowaniem. Uważamy, że to właściwy kierunek na przyszłość, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do stawki WEC właśnie teraz - tłumaczy Holland.

- W szczególności podziękowania należą się Audi Sport za umożliwienie Nico dołączenia do nas na sezon 2022. Jego obecność jest integralną częścią naszych planów.

Nico Muller wziął udział w jednym wyścigu WEC w klasie LMP2 w 2017 roku, reprezentując barwy zespołu G-Drive Racing. Teraz Szwajcara czego cały sezon.

- Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być częścią tego zespołu. Jestem dumny z tego, że wchodzę razem z nimi w nowy etap wyścigów wytrzymałościowych. Vector Sport to nie tylko nazwa, ale wiele osób, które znam z różnych serii wyścigowych. W naszej grupie jest dużo motywacji do działania. Jestem podekscytowany tym projektem. Dziękuję bardzo Audi Sport za danie możliwości ścigania się dla nich.

Kolejni kierowcy, którzy będą jeździć razem z Mullerem zostaną ogłoszeni w nadchodzących tygodniach.