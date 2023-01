Długodystansowe Mistrzostwa Świata FIA pozwolą nowej generacji samochodów LMDh konkurować z maszynami LMH w klasie Hypercar od 2023 roku w ramach procesu koordynowania z mistrzostwami samochodów sportowych IMSA WeatherTech.

Projekt LMDh został opracowany jako tańsza droga wejścia na szczyt wyścigów samochodów sportowych, z każdym samochodem opartym na podwoziu LMP2 i napędzanym systemem hybrydowym, który jest budowany i sprzedawany przez zewnętrznych dostawców za ustaloną cenę.

To czyni go atrakcyjną propozycją dla niezależnych zespołów, które chcą ścigać się w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Porsche zdołało już sprzedać cztery egzemplarze modelu 963 klientom z WEC i IMSA w pierwszym roku swojego programu LMDh.

Dla kontrastu, żadnemu producentowi nie udało się jak dotąd podpisać umowy na dostawę samochodu LMH, który musi posiadać specjalnie zaprojektowane podwozie i układ napędowy w ramach przepisów, które pozwalają na większą swobodę techniczną niż LMDh.

Toyota twierdzi, że obecnie nie planuje udostępniać klientom mistrzowskiego GR010 Hybrid, ale wierzy, że wyścigi samochodem LMH nie różnią się za bardzo od LMDh z perspektywy niezależnych ekip.

Zapytany, czy zespół kliencki będzie mógł prowadzić samochód LMH, taki jak Toyota, Ferrari lub Peugeot, dyrektor techniczny japońskiej marki, Pascal Vasselon, powiedział

- Zdecydowanie jest to możliwe. Jeśli pytasz mnie, czy taka jest nasza strategia w tej chwili, to nie. Ale to na pewno możliwe. Możliwe byłoby posiadanie zespołów klienckich w LMH.

Programy LMDh są „niewiele” tańsze od LMH

Toyota uważa również, że koszt eksploatacji samochodu LMDh nie jest dużo niższy niż LMH, powołując się na obszerne programy testowe Porsche, Cadillaca, BMW i Acury jako dowód, że jedna ścieżka niekoniecznie jest tańsza od drugiej.

- Samochód LMDh okazał się nieco droższy niż oczekiwano. I ostatecznie nie powinno być tak różowo. Teraz, gdy widzimy intensywność testów [niektórych producentów], z pewnością jest tutaj potrzebny duży budżet - powiedział Vasselon, zapytany o to, czy obsługa samochodu LMH będzie wyraźnie wyższa od LMDh.