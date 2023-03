Dyrektor techniczny Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, uważa, że ​​zmieniony system samochodu bezpieczeństwa może sprawić, że „Le Mans stanie się loterią”.

Stary system trzech samochodów bezpieczeństwa, rozmieszczonych na Circuit de la Sarthe, został zastąpiony nową procedurą, zgodnie z którą stawka zostanie ustawiona za jednym pojazdem.

- Charakter wyścigu może teraz całkowicie się zmienić. To sprawia, że ​​Le Mans jest trochę loterią, a to zmienia wartość wygranej. Może to zmniejszyć wartość zwycięstwa w Le Mans, ponieważ można je zdobyć przypadkowo - powiedział Vasselon dla Autosportu.

Dyrektor techniczny Toyota Gazoo Racing Europe zaznaczył, że każdy system samochodu bezpieczeństwa będzie miał wpływ na wyścig.

- Samochód bezpieczeństwa zawsze ma wpływ, ale można go zminimalizować za pomocą trzech samochodów bezpieczeństwa lub zmaksymalizować, co zostało zrobione w tym roku. Poprzednia procedura była prawdopodobnie najlepszą z możliwych. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to pozostać w odległości trzech minut od lidera i czekać na samochód bezpieczeństwa - dodał Vasselon.

Dyrektor techniczny Toyota Gazoo Racing Europe opisał to posunięcie jako „niezbyt pozytywne” i określił je „rodzajem amerykanizacji wyścigów”.

Nowe przepisy dotyczące samochodów bezpieczeństwa spolaryzowały padok WEC. Szef Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid, powiedział:

- Więcej samochodów w czołówce pod koniec 24-godzinnego wyścigu jest bardziej ekscytujące niż ich brak. Po zeszłorocznym Le Mans przyjrzeliśmy się, jak wpłynęły na nas okresy neutralizacji. Jeden zadziałał pozytywnie dla nas, a drugi na korzyść [zwycięskiej w klasie] JOTY. Próba wyeliminowania tego w jak największym stopniu musi być dobra.