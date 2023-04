Po trudnym wyścigu na dystansie 1000 mil w Sebring, w którym zespół Peugeot TotalEnergies napotkał kilka problemów technicznych, ekipa testowała w Le Castellet, aby zebrać siły i wprowadzić ulepszenia do modelu 9X8 przed nadchodzącymi wyścigami.

Praca, wykonana podczas ostatniej sesji testowej na francuskim torze, pozwoliła zespołowi udoskonalić niezawodność samochodu i zająć się problemami, które pojawiły się w zeszłym miesiącu na Florydzie.

Obiekt w Portimao to jeden z najkrótszych torów sezonu WEC, o długości 4,65 kilometra. Jest to szybki, techniczny tor, znany ze zmian wysokości. Liczne ślepe zakręty sprawiają, że stanowi on bardzo wymagający test dla kierowców.

Paul Di Resta, Mikkel Jensen i Jean-Eric Vergne w Portugalii zasiądą za kierownicą maszyny numer 93, podczas gdy Loic Duval, Gustavo Menezes i Nico Muller przejmą stery w Peugeocie z numerem 94.

- Poziom stawki w klasie Hypercar jest bardzo wysoki. Toyota jest tam, gdzie się spodziewaliśmy, a Ferrari również pokazało świetne wyniki podczas pierwszego wyścigu. Są to zespoły, które musimy mieć na oku. Lepsze wyniki na torze to jedno, ale inni zawodnicy też mogą być lepsi. Przeprowadziliśmy już kilka testów w Portimao, więc powinno nam to pomóc - powiedział Jean-Eric Vergne.



- Po problemach, które napotkaliśmy w Sebring, jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do szukania rozwiązań i poprawy niezawodności i osiągów Peugeota 9X8. Jesteśmy solidnym zespołem i robimy co możemy, aby wszystko poszło dobrze - dodał Vergne.

Równie pozytywny przekaz płynął z ust jednego z kierowców samochodu z numerem 94, Nico Mullera. Szwajcar podkreśla, że doświadczenie Peugeota z testów w Portimao może być istotnym czynnikiem.

- Ten tor jest inny od tego w Sebring. To tor, który znamy. Wykonaliśmy tam wcześniej testy z 9X8, więc będziemy lepiej przygotowani na weekend wyścigowy i myślę, że układ będzie lepiej pasował do naszego samochodu. Możemy zrobić krok do przodu i spodziewam się nieco lepszego weekendu niż w Sebring - zapowiedział Nico Muller.