Nowość w kalendarzu WEC

Seria WEC podpisała sześcioletni kontrakt z włodarzami Losail International Circuit na organizację rundy mistrzostw świata, gwarantując im miejsce w harmonogramie co najmniej do 2029 roku.

Tor wyścigowy położony w Lusajl będzie również miejscem prologu, czyli oficjalnych testów przedsezonowych.

Nie podano jeszcze daty tego sześciogodzinnego wydarzenia, co musi zostać ratyfikowane przez Światową Radę Sportów Motorowych.

W każdym razie wiadomo już, że w 2024 roku Katar przejmie w kalendarzu slot zajmowany przez Sebring. Umowa na organizację Sebring 1000 Miles wygaśnie po przyszłorocznych mistrzostwach.

Obiekt na Florydzie ponownie trafił do WEC w 2019 roku, jako część podwójnego weekendu, w ramach którego odbywa się również 12-godzinna runda IMSA. Wydarzenie to co prawda odwołano w sezonach 2020 i 2021, za czym stała pandemia koronawirusa.

Katar stanie się drugim krajem Bliskiego Wschodu przyjmującym u siebie Długodystansowe Mistrzostwa Świata, po Bahrajnie, który ma ważne porozumienie do 2027 roku.

Losail International Circuit przechodzi obecnie rozległe prace modernizacyjne, jako że zajmie już stałe miejsce w harmonogramie F1 w najbliższych latach. Prace skupiają się głównie na poprawie udogodnień w garażach i na padoku niż na zmianach w układzie toru, który został otwarty w 2004 roku i jest stała areną zmagań w MotoGP.

Katarski obiekt dołącza do WEC na sezon, w którym seria ma powrócić do ośmiu wyścigów po raz pierwszy od kampanii 2019/20.

Wiadomo, że WEC jest zdecydowane pozostać w Ameryce Północnej po zakończeniu współpracy z Sebring. Wskazuje się na Indianapolis Motor Speedway.

