Siedmiokrotny Rajdowy Mistrz Świata przymierza się do testów hipersamochodu Toyoty. Francuz, reprezentant Toyota Gazoo Racing WRT wskazał, że będzie jeździł w Bahrajnie w listopadzie autem, który określił jako „samochód z Mistrzostw Świata w Wyścigach Wytrzymałościowych”, co jest jego dążeniem do spełnienia marzenia o starcie w 24h Le Mans.

Ogier nie podał żadnych innych szczegółów dotyczących testu, ale wygląda na to, że mówił o nowej Toyocie GR010 HYBRID.

Toyota do tej pory potwierdziła jedynie, że pracuje nad tym, aby Francuz zasiadł w jednym z prototypów LMH podczas sesji w Bahrajnie siódmego listopada, dzień po finale WEC na torze Sakhir.

Dyrektor techniczny Toyota Gazoo Racing Europe Pascal Vasselon wyjaśnił, że rozmowy na temat tego pomysłu trwają.

- To jest coś, co rozważamy, z zamiarem wystawienia go podczas testów dla debiutantów - poinformował Vasselon. - Jesteśmy bliscy potwierdzenia, ale jeszcze nie wszystko jest sfinalizowane.

Ogier miał okazję sprawdzić się za kierownicą Toyoty TS050 HYBRID LMP1, ale tylko w symulatorze.

37-latek wciąż nie precyzuje swoich planów na przyszły rok, w tym liczby startów w WRC, dopóki nie dowie się, jakie są jego opcje w WEC.

- To zależy od tego, co się wydarzy w WEC, a na to potrzeba czasu - przekazał Ogier przed Ypres Rally Belgium. - W listopadzie będę miał testy w samochodzie WEC i wierzę, że po nich będę mógł powiedzieć nieco więcej.

Vasselon podkreślił, że jakikolwiek pomysł Ogiera ścigającego się za kierownicą GR010 „nie był jeszcze dyskutowany”.

Ogier ma za sobą kilka wyścigów. Były to występy w DTM i Porsche Supercup, a także w krajowych seriach GT w Niemczech i Francji.

Prawdopodobieństwo, że wyląduje on w Toyocie na pełny etat w przyszłym sezonie FIA WEC wydaje się znikome. Vasselon wspomniał również, że w zespole japońskiego producenta nie było rozmów o dodatkowym zgłoszeniu trzeciego samochodu, nawet z ograniczonym programem.

