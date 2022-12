Peugeot nie miał jeszcze bezproblemowego wyścigu, odkąd dołączył do WEC w drugiej połowie sezonu 2022 na torze Monza.

W szeregach zespołu panował optymizm, że uda się wejść na dobre tory w finale sezonu w Bahrajnie, ale nadzieje te zostały rozwiane w pierwszych trzech godzinach wyścigu, kiedy oba 9X8 zatrzymały się na torze w krótkich odstępach czasu z powodu problemów.

Samochód nr 93 ostatecznie wycofał się z powodu problemu ze skrzynią biegów, podczas gdy siostrzany numer 94 przejechał sześć okrążeń po konieczności wymiany pompy paliwowej w garażu.

Jean-Eric Vergne uważa jednak, że problemy z niezawodnością, z jakimi zmagał się Peugeot, nie są niczym niezwykłym dla nowicjusza i wyraził przekonanie, że zespół będzie w stanie uporać się z problemami w 2023 roku.

- Nie sądzę, aby w historii wyścigów długodystansowych był choć jeden zespół, który nie miał problemów z niezawodnością. Za każdym razem, gdy robimy testy wytrzymałościowe, kolejna część się psuje. Rozumiemy, dlaczego tak jest, zmieniamy część i nigdy więcej się ona nie psuje. Problem polega na tym, jak wiele części ma taki samochód - powiedział Vergne w rozmowie z Motorsport.com.

Chociaż weekend w Bahrajnie był ostatecznie rozczarowaniem, ponieważ jedyny ocalały samochód Peugeota zajął czwarte, ostatnie miejsce w klasie Hypercar, model 9X8 wydawał się całkiem konkurencyjny.

Vergne uważa, że ​​prędkość, jaką Peugeot zademonstrował podczas swoich pierwszych trzech wyścigów, w połączeniu z pracą, jaką wkłada w swój pierwszy pełny sezon w WEC, oznacza, że ​​francuski producent powinien być w stanie walczyć o zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w przyszłym roku.

- Nie sądzę, aby Peugeot dołączał do mistrzostw bez środków na zwycięstwo w Le Mans. Ja też nie dołączyłbym do tej drużyny, gdybym nie czuł, że są szanse na wygraną. Będzie to niezwykle trudne, wciąż mamy dużo pracy do wykonania. Motywacja w tym zespole jest naprawdę ogromna, to świetny projekt - podsumował Vergne.