Toyota pozostaje niepokonana w Długodystansowych Mistrzostwach Świata 2023 dzięki komfortowemu zwycięstwu w 6 Hours of Portimao, drugiej rundzie sezonu. Na Autodromo Internacional do Algarve najlepiej spisali się Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa i Brendon Hartley.

Załoga GR010 HYBRID wyprzedziła Ferrari 499P Nicklasa Nielsena, Miguela Moliny i Antonio Fuoco, podczas gdy Porsche stało się pierwszym konstruktorem LMDh, który stanął na podium w WEC dzięki 963 nr 6 prowadzonemu przez Laurensa Vanthoora, Kevina Estre i Andre Lotterera.

Cadillac, wystawiany przez Chip Ganassi Racing, powtórzył czwarte miejsce z Sebring, podczas, gdy Peugeot sprawił, że w czołowej piątce zameldowało się aż pięciu różnych producentów.

Zwycięska Toyota przez większą część pierwszej godziny jechała za siostrzanym pojazdem nr 7, po tym jak Mike Conway wyprzedził Buemiego po zewnętrznej drugiego łuku tuż po starcie.

Początkowo słabsze tempo Buemiego pozwoliło Jamesowi Calado w Ferrari nr 51 na wyprzedzenie rywala, ale Szwajcar odzyskał drugą pozycję na czwartym okrążeniu i wziął się za odrabianie strat.

Pod koniec pierwszej godziny Buemi miał Conwaya na celowniku i objął prowadzenie po udanym manewrze wyprzedzania w piątym zakręcie.

Toyota, która triumfowała w Sebring, pozostawała na drugim miejscu w drugiej godzinie, kiedy pokazano jej czarno-pomarańczową flagę. Konieczna była wymiana źle działającego czujnika momentu obrotowego wraz z całą półosią. Dłuższa akcja serwisowa przełożyła się na stratę siedmiu okrążeń. Tym samym Conway, Kobayashi i Lopez zajęli dziewiąte miejsce.

Głównym beneficjentem tego było Ferrari nr 50, w którym Nielsen wcześniej zdołał uporać się z Vanthoorem i kolegą z włoskiej stajni Calado w pierwszej godzinie.

Partnerzy Nielsena - Miguel Molina i Antonio Fuoco nigdy nie byli wystarczająco blisko, aby rzucić wyzwanie prowadzącej Toyocie, która regularnie powiększała swoją przewagę, ale cieszyli się za to bezproblemową jazdą, kończąc zawody na drugim miejscu, ze stratą okrążenia.

Przy różnicy jednego kółka nie pomógł samochód bezpieczeństwa, który musiał wkroczyć do akcji, na nieco godzinę przed końcem wyścigu, gdy Jacques Villeneuve wypadł z toru po defekcie hamulców w Vanvallu.

Problemy z hamulcami od dłuższego czasu były też w Ferrari numer 51. Już Antonio Giovinazzi miał kłopoty z systemem brake by wire. W końcówce natomiast doszło także do uszkodzenia tarczy hamulcowej w 499P co stanęło włoskiej ekipie na przeszkodzie do podwójnego podium w Portugalii.

Kłopoty rywali pozwoliły Porsche numer 6 wskoczyć do czołowej trójki. Andre Lotterer był jeszcze zmuszony na zaliczenie dodatkowego tankowania, ale zdołał utrzymać pozycję przed goniącym go Alexem Lynnem zasiadającym za kierownicą Cadillaca.

Pier Guidi natomiast na swojej zmianie zmagający się z nie do końca sprawnym Ferrari nr 51 ustąpił także Peugeotowi, którego obsadę tworzyli Loic Duval, Gustavo Menezes i Nico Muller.

Siódme miejsce zajęli Paula di Resta, Jean-Eric Vergne i Mikkel Jensen zmieniający się w Peugeocie nr 94, a ósme ekipa Glickenhaus: Romain Dumas, Ryan Briscoe, Oliver Pla.

Aż do samej mety bardzo wyrównana walka miała miejsce w klasie LMP2, w której ostatecznie z dubletu cieszyła się formacja United Autosports. Oliver Jarvis przeciął linię mety przed Philipem Hansonem.

Na trzecim stopniu podium stanęła ekipa Orlen Team WRT. Rui Andrade startował z dziewiątego pola i na tym miejscu podążał na początkowych etapach wyścigu przed przekazaniem kierownicy Louisowi Deletrazowi. Szwajcar podczas swojego pierwszego stintu narzucił mocne tempo. Tuż za półmetkiem rywalizacji był piąty, gdy do akcji z kolei w jego miejsce wkroczył Robert Kubica. Polak zaliczył dwa stinty przejeżdżając w sumie pięćdziesiąt okrążeń. Swoją zmianę kończył na czwartym miejscu. Na ostatnią fazę zawodów Orecę ponownie przejął Deletraz, po serii pit stopów w LMP2 był szósty. W drodze do trzeciego miejsca skorzystał na zacieśnieniu stawki przez samochód bezpieczeństwa. Zdołał uporać się m.in. z IEC, drugą załogą WRT, a także Premą z Daniiłem Kwiatem w składzie, który przeciął linie mety jako czwarty.

Antonio Felix da Costa, Yifei Ye i David Beckmann na pożegnanie z LMP2 zajęli piąte miejsce. Od rundy w Spa będą dysponowali już prototypem Porsche LMDh.

Polska formacja Inter Europol Competition, dla której wyścig rozpoczynał Jakub Śmiechowski, przez większość czasu podążała w ścisłej czołówce. Kuba pokonał 43 kółka. Następnie w Orece zasiadł Fabio Scherer wspinając się na czwartą lokatę. Tuż po trzeciej godzinie z kolei Albert Costa był przez pewien moment trzeci. Na godzinę i dwadzieścia minut przed metą, do ścigania powrócił Scherer. Tuż po rozpoczęciu swojej zmiany był ósmy, a przed wyjazdem samochodu bezpieczeństwa już czwarty. Po wznowieniu rywalizacji jego tempo zaczęło jednak drastycznie spadać i potrzebny był dodatkowy pit stop na zmianę opon, co przełożyło się na dziesiąty rezultat.

W LM GTE zaledwie 0,260s dzieliło Corvette Racing i Richard Mile AF Corse. Po twardym pojedynku Nicky Catsburg finiszował przed Alessio Roverą. Trójkę skompletowały Żelazne Damy.

WYNIKI