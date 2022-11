Prema ze swoim samochodem Oreca LMP2 oznaczonym numerem dziewięć po trudnym wyścigu w Japonii liczy na udane zakończenie swojego pierwszego sezonu w FIA WEC.

Robert Kubica, Louis Deletraz i Lorenzo Colombo powrócą do kokpitu podczas 8 Hours of Bahrain. Wyścig rusza w sobotę w samo południe polskiego czasu.

Kubica startował w Bahrajnie w zeszłym roku w ramach rundy FIA WEC oraz ma duże doświadczenie na tym obiekcie z czasów rywalizacji w F1, w postaci podium, na którym stanął w kampanii 2008. Deletraz startował tu w Formule 2. Dla Colombo natomiast będzie to debiut na 5,4-kilometrowym torze, ale już wielokrotnie pokazał, że szybko uczy się i sprawnie nabiera prędkości.

Prema też wielokrotnie odwiedzała Bahrajn ścigając się w niższych seriach z samochodami jednomiejscowymi. Natomiast jak zawsze, zmagania w WEC dostarczą wiele nowych wyzwań i zmiennych w tak wyjątkowej lokalizacji. Do tego po wyścigu odbędą się tam testy dedykowane dla debiutantów.

- Mamy przed sobą dość wymagające zawody na zakończenie naszego debiutanckiego roku w wyścigach długodystansowych. Nie możemy doczekać się tej rundy, ponieważ nie tylko da nam szansę na pozytywne zakończenie kampanii 2022, ale zaczniemy też kłaść pewne wczesne fundamenty w aspekcie sezonu 2023, chociaż Bahrain International Circuit jest dość wyjątkowy - powiedział Rene Rosin, szef zespołu. - Szczególnie ważne będzie zaliczenie czystego występu w Bahrajnie, maksymalizując wszystkie nasze możliwości w zakresie pracy oraz rezultatów.

Prema jest piąta w klasyfikacji mistrzostw. Traci dwa punkty do WRT, cztery do trzeciego Realteam by WRT i dwadzieścia do United Autosports. Zdecydowanym liderem jest Jota.

W Bahrajnie rzecz jasna w stawce LMP2 nie zabraknie też polskiego zespołu Inter Europol Competition.

Esteban Gutierrez, Alex Brundle i Kuba Śmiechowski zasiądą w Orece LMP2 z numerem 34. Wydarzenie to stanowi dla nich okazję do zebrania razem wszystkich doświadczeń z sezonu w kontekście powalczenia o nieuchwytne dla nich do tej pory podium.

Czwarta pozycja w Monzy jest aktualnie ich najlepszym osiągnięciem w tym roku, podczas gdy ostatnia runda w Fuji była dla nich niepomyślna. Zespół nie ukrywa chęci powrotu do formy przed krótką przerwą zimową.

- Przyjeżdżamy tor, na którym tradycyjnie radzimy sobie dobrze i który wydaje się nam odpowiadać, o czym świadczy nasze zeszłoroczne piąte miejsce - powiedział Kuba Śmiechowski. - To ostatni wyścig sezonu i cały zespół będzie dążył do osiągnięcia dobrego wyniku przed miesiącami zimowymi.

- Chcemy zakończyć sezon mocnym akcentem - mówił założyciel polskiego zespołu z bazą w podwarszawskim Małopolu Wojciech Śmiechowski. - W tym niestety średnio udanym dla nas sezonie wiele już nie osiągniemy, dlatego już tu, w Bahrajnie rozpoczynamy przygotowania do sezonu 2023. Cały czas zbieramy dane na temat zachowania prototypu w różnych warunkach, przeprowadzamy nowe symulacje i tworzymy własny wirtualny model samochodu. W drugiej części sezonu, poza wyścigiem w Japonii nasze prototypy LMP2 miały coraz lepsze tempo. Dlatego szczególnie tu, w finale sezonu będziemy dążyć do ukończenia wyścigu na jak najwyższym miejscu i zdobycia solidnej porcji punktów. Wiemy, że na to czekają nasi kibice, przede wszystkim w Polsce, chociaż nie tylko. Wiele zespołów ma jeszcze dużo do zyskania, dlatego może to być ciekawy wyścig. Na razie cieszymy się, że nasz samochód został dostarczony na czas, bo niektóre zespoły miały dwudniowe opóźnienie. Jesteśmy już po badaniu kontrolnym. Nasza klasa jest najliczniej obsadzona. Spośród 37 zgłoszonych samochodów, aż 14 startuje w naszej kategorii LMP2. O tym, jak mocna i wyrównana jest stawka, mówiłem wielokrotnie w przeszłości.

Ponieważ niemal wszystko jest już gotowe do sobotniego wyścigu, IEC wraz z konkurentami mógł cieszyć się innymi atrakcjami na torze. W środę wszyscy kierowali swe spojrzenia w górę.

- W bazie sił powietrznych na wschód od toru odbywa się dziesiąta edycja Bahrain International Airshow - kontynuował Wojciech Śmiechowski. - Biorą w nim udział nie tylko myśliwce F-15, F-16, Mirage czy Eurofighter, ale także Boeing 787-9 Dreamliner lokalnych linii lotniczych Gulf Air oraz grupy akrobacyjne z różnych krajów, między innymi z Arabii Saudyjskiej oraz z Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego, że nad torem było w środę bardzo głośno, ale nie z powodu ryku wyścigowych silników! Pokazy potrwają jeszcze w czwartek i w piątek. To nie wszystko. W środę wieczorem społeczność WEC została ugoszczona na paddocku kolacją wydaną przez króla Bahrajnu. W ten sposób władca dziękuje wszystkim za przybycie do królestwa po raz kolejny. Inną ciekawostką jest prezentacja na paddocku trofeum na przyszłoroczny wyścig 24h Le Mans, który odbędzie się w setną rocznicę pierwszej edycji wyścigu. Wspaniały puchar wzbudzał wielkie zainteresowanie, a 11 czerwca 2023 po południu zobaczymy, kto uniesie go triumfalnie na podium.

8 Hours of Bahrain 2022 - Harmonogram

Czwartek, 10 listopada

10:15 - Pierwszy trening

15:30 - Drugi trening

Piątek, 11 listopada

09:00 - Trzeci trening

14:50 – Kwalifikacje

Sobota, 12 listopada

12:00 - Wyścig

