Nowy system aktywacji zmiany biegów w Peugeocie 9X8 przeszedł już symulację 24-godzinnego wyścigu Le Mans na torze Paul Ricard, podczas której przekroczył dystans, który będzie musiał pokonać w niedzielnym, 6-godzinnym wyścigu w Portimao.

Olivier Jansonnie, dyrektor techniczny zespołu Peugeot Sport, wyjaśnił, że poprawiona konfiguracja skrzyni biegów „jest bardziej niezawodna niż poprzedni system”, którego awaria dotknęła obu 9X8 na początkowych etapach wyścigu w Sebring w zeszłym miesiącu.

Czytaj również: Kubica rozpoczął przygotowania

- Jesteśmy zadowoleni z systemu i przebiegu. Ujmijmy to w ten sposób, przejechaliśmy więcej kilometrów niż tutaj, ale to tylko jeden test. Mamy nadzieję, że nie wpadniemy tutaj w kłopoty, ale na pewno jest to lepszy system, nie ma wątpliwości - ocenił Jansonnie.

Nowy aktywator hydrauliczny zastępuje poprzedni układ elektryczny, który znajdował się w siedmiobiegowym 9X8 od pierwszych testów z końca 2021 roku.

Jansonnie ujawnił, że opracowanie zmienionej konfiguracji zmiany biegów rozpoczęło się na końcu programu trzech wyścigów Peugeota w WEC w 2022 roku, który rozpoczął się po Le Mans.

- Zaczęło być jasne, że musimy coś zrobić przed Bahrajnem. Zaczęliśmy się temu przyglądać i jest to dość fundamentalna poprawka, duża zmiana w naszym samochodzie. Opracowanie projektu zajęło dość dużo czasu - przyznał Jansonnie.

Peugeot ujawnił po trudnym wyścigu na Sebring, że brał udział w zawodach, wiedząc, że może napotkać problem ze skrzynią biegów, i że poprawka ma nadejść w Portimao.